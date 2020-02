Ballon d'Alsace : 700 forfaits de ski vendus ce samedi

Route du Ballon d'Alsace, Lepuix, France

La saison de ski démarre vraiment au Ballon d'Alsace ! Après un mois de décembre catastrophique, et une ouverture tardive et partielle, les dernières chutes de neige sur le massif et le beau temps ont attiré les amateurs de glisse. A tel point que la station réalise son record de la saison avec la vente de 700 forfaits samedi 15 février.

Beaucoup de locaux

Plus de la moitié des pistes étaient ouvertes : 7 sur 11 en ce qui concerne le domaine alpin, trois sur quatre pour le ski nordique.

Du monde au Ballon d'Alsace, en bas de la petite Gentiane, une piste située à 1050 mètres d'altitude © Radio France - Thomas Vichard

Malgré la période de vacances scolaires pour les zones B et C, ce sont les locaux qui ont en majorité chaussés leurs skis. Et ils attendaient ça depuis longtemps. "Cela fait des mois qu'on se languit de voir la neige, donc quand on a regardé la météo, on n'a pas hésité une seconde", témoigne Julie, habitante d'Ornans, dans le Doubs.

Des températures printanières

Bonne nouvelle également pour les commerçants, comme Jean-Paul Claudel. Il est le propriétaire avec sa femme de la Poterie, un établissement qui loue notamment du matériel pour les sports d'hiver. "On va faire un très mauvais chiffre d'affaires, mais ça y est, ça repart ! C'est même difficile de suivre, d'habitude on se met en jambes progressivement, là, on n'a presque pas travaillé, et d'un coup on a beaucoup de monde. Maintenant, il faut espérer que ça dure", explique-t-il.

Mais attention au redoux, malgré les chutes de neige, les températures sont printanières. Il faisait 12 degrés sur le Ballon d'Alsace samedi midi. De la neige est tout de même attendue ce mardi 18 février.