Ballon d'Alsace : le domaine nordique rouvre dès ce mercredi grâce aux chutes de neige récentes

Depuis quelques jours, c'est le retour de l'hiver sur les massifs, et notamment sur le Ballon d'Alsace. A tel point que les équipes ont décidé de rouvrir le domaine de ski de fond pour ce mercredi et ce week-end. Et cela pourrait même être prolongé au-delà...

Au total, on compte près de 60cm de neige au sommet, à 1.150 mètres d'altitude, et encore 30cm à 800 mètres.

"Au niveau des pistes de ski de fond, on est environ entre 35 et 50cm de neige fraîche", se félicite Bruno de Fiorido, le chef d'exploitation de la station du Ballon d'Alsace. "Les mécanos et les pisteurs s'occupent actuellement du damage, on en a pour 4-5h environ pour que le domaine soir parfaitement praticable. Après, tout ce qui concernait la sécurité n'avait pas été démonté, donc ça ne représente pas un coût énorme".

Une deuxième partie de saison à venir ?

De quoi satisfaire les irréductibles du ski de fond, ainsi que les ski-clubs qui pourront terminer la saison sur une très belle note. Car le domaine nordique pourrait rester ouvert la semaine prochaine et même au-delà : "on ne connaît pas la suite des températures, mais si les températures restent fraîches, descendent suffisamment la nuit, ça peut durer", explique Bruno de Fiorido. "On fera le point la semaine prochaine".

Et sachez que la piste de luge sera elle aussi damée et réouverte ce week-end sur le secteur Gentiane.