Ballon d'Alsace : un jour de l'an sur les pistes

Le domaine skiable du Ballon d'Alsace est ouvert ce mardi 1er janvier ainsi que tous les jours de la semaine. Les adeptes du ski alpin et nordique sont attendus.

Ballon d'Alsace, Sewen, France

Le domaine skiable du Ballon d'Alsace vous ouvre ses pistes pour le premier jour de l'année 2019 ainsi que le reste de la semaine de 9h à 16h30. Sur le domaine alpin, la piste verte de la Gentiane et le jardin des neiges sont disponibles ( un téléski école et le fil neige de la Gentiane).

Ski de fond et luge

Sur le domaine nordique, les pistes aménagées sur le secteur Gentiane sont ouvertes mais le domaine des Démineurs reste fermé. Sont également disponibles la piste verte d'initiation (300 mètres), la bleue (boucle 1,5 km) de la Tête des Redoutes avec une belle vue sur les Alpes. Enfin, les parents et leurs enfants sont attendus sur la piste de luge aménagée et sécurisée près de l'Auberge du Langenberg, l'accès est libre. La Maison du Tourisme ainsi que les deux salles hors sacs & sanitaires des Démineurs et de la Gentiane sont également ouvertes. Le bus des neiges circule sur réservation.

Descente aux flambeaux ce jeudi

La première descente aux flambeaux de l’année aura lieu ce jeudi 3 Janvier au Ballon d’Alsace à partir de 18h encadrée par l’Ecole du Ski Français. Vous pourrez skier jusqu'à la tombée de la nuit à la petite Gentiane et luger sur la piste des Bruyères. Les services restauration et location de la Cabane Gentiane seront ouverts avec braseros et ambiance garantie au départ des pistes.

Tubing à la Planche

La station de la Planche des Belles filles est ouverte ce mardi avec l'activité tubing de 13h à 17h et le restaurant dès fin de matinée.