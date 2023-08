"Ballon d'or", "fausse cigogne" et planche de surf : les pépites des touristes en vacances en Alsace

C'est un petit plaisir que se fait le personnel des offices de tourisme. Durant cet été encore bien chargé, où les visiteurs sont venus nombreux en Alsace , les conseillers en séjour se partagent les petites "pépites" entendues et les répertorient même parfois dans des livres d'or. Entre questions farfelues, confusions et clichés, les offices de tourisme de Strasbourg, de la vallée de Munster, de Ribeauvillé et d'Obernai ont accepté de nous partager quelques anecdotes.

Les cigognes, ça se mange ?

Les premières pépites viennent des clichés encore bien tenaces sur l'Alsace et ses habitants. Le personnel d'accueil se voit souvent demander si on parle bien le français dans la région. Les noms des villages suscitent également beaucoup d'interrogations, tout comme les cigognes. Plusieurs conseillers rapportent que certains touristes croient que ce sont des faux oiseaux qu'ils ont devant les yeux. Plus surprenant, certains demandent si l'oiseau emblématique de l'Alsace est comestible et s'il est dans les habitudes de les Alsaciens de le manger.

Autre catégorie de pépites : la confusion dans les noms de lieux emblématiques. Le quartier de la Petite France à Strasbourg se transforme en "Vieille France" ou "Petite Venise", l'horloge astronomique de la cathédrale devient "gastronomique" ou "parlante". Les touristes veulent également souvent visiter le château du "Haut Kronenbourg" et "La planète des Singes", ou encore trouver les meilleurs endroits pour manger "des tartes brûlées".

Du côté de la vallée de Munster, un touriste a cherché à visiter le "Ballon d'Or", en lieu et place du Petit Ballon . Récemment enfin, un couple de touristes français a partagé à l'office de tourisme de Strasbourg avoir été surpris de voir la chaîne de restaurant "Winstub" posséder autant d'établissements sur la route des vins d'Alsace.

Prêt à surfer à Ribeauvillé

En plus des confusions des touristes, il y a les demandes complètement inattendues que formulent les visiteurs - et parfois les locaux - au personnel d'accueil des offices de tourisme. La plus courante est la météo à horizon de plusieurs mois, pour savoir par exemple quelles seront les deux meilleures semaines pour profiter de la neige dans la Vallée de Munster cet hiver.

Il y a aussi ceux qui pensent que l'Alsace est une si petite région, que tout le monde se connait. Un homme cherchant l'amour a récemment demandé au personnel de l'office de tourisme d'Obernai s'il connaissait une femme alsacienne avec qui il a discuté sur Internet.

La perle revient cependant au touriste canadien arrivé à l'office de tourisme de Ribeauvillé-Riquewihr avec une planche de surf, demandant où se situait le mer la plus proche pour prendre la vague...