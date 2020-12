VIDEO - Privé de thés dansants, cet accordéoniste se produit en direct sur les réseaux sociaux près de Rennes

Jeux de lumière, micros, instruments... Jérôme Robert a totalement réaménagé son bureau dans la dépendance de sa maison à Mordelles (Ille-et-Vilaine) pour recréer un mini-thé dansant. Depuis mars 2020, Jérôme Robert se filme en direct sur ses pages Facebook et Youtube, tous les soirs de la semaine entre 17h45 et 18h30.

Avant son entrée en scène virtuelle, le musicien se prépare. Il confectionne une trame avec son père, Gilles Robert. Puis il allume la caméra de son ordinateur posé sur un pupitre, à la place des partitions. "Je commence toujours par lire les courriers et les messages que m'envoient les fans", explique le musicien de 40 ans.

Du courrier, du chocolat et du vin

Des courriers, il en reçoit tous les jours. "Nous apprécions tes concerts familiaux et sommes ravis de vous voir chaque soir. On vous aime, vous êtes les meilleurs, on espère vous retrouver très vite !" lui écrivent des admirateurs des Hauts-de-France. Les mots sont parfois accompagnés de cadeaux, comme du chocolat ou des bouteilles de vin.

Chaque jour, Jérôme Robert reçoit des lettres. © Radio France - Lucie Amadieu

Près de 1500 personnes suivent en direct ses concerts d'accordéon et de piano derrière leurs écrans. Les vidéos, ensuite disponibles sur les réseaux sociaux, peuvent être visionnées par 10 000 internautes en un jour. Le Mordelais est suivi des quatre coins de la France et du monde. "Je reçois des messages de partout, même du Brésil et de la Pologne".

Un soutien moral

En plus de faire danser les internautes, Jérôme Robert représente un soutien moral pour nombre de personnes : "Il y a beaucoup de gens seuls ou qui vivent dans des milieux très ruraux et qui voient peu de monde. Je leur apporte du soleil par ma musique et en souhaitant des anniversaires, en discutant un petit peu entre deux chansons, etc." Ses bals musette à domicile apportent aussi beaucoup à l'accordéoniste.

Ma vie c'est la musique, si j'avais pas continué à m'exprimer par l'accordéon et le chant, je ne sais pas ce que j'aurais fait. - Jérôme Robert

"Quand les bals reprendront je continuerai les concerts via les réseaux sociaux, je ne peux pas m'arrêter comme ça. Les gens qui n'habitent pas la Bretagne n'ont pas toujours l'occasion ou la possibilité de me voir". L'accordéoniste prévoit de conserver les concerts du vendredi soir.

L'accordéoniste joue entouré de son père et son fils. © Radio France - Lucie Amadieu

Ces concerts sont aussi l'occasion de promouvoir l'album Maison Robert, en vente depuis le début du mois de décembre. Sur la pochette, les trois générations : le grand-père, le fils et le petit-fils de 11 ans.