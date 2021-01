Bande dessinée : "Le repas des hyènes" du castelroussin Aurélien Ducoudray s'expose gare d'Austerlitz

Alors que le Festival de la bande dessinée d'Angoulême vient de remettre ses Fauves, ses prix, les expos des 75 auteurs sélectionnés pour le festival de BD, sont toujours visibles dans 41 gares françaises, dont 11 en Ile-de-France. Pour la SNCF, partenaire de la manifestation depuis 15 ans, c'est aussi une façon cette année, de soutenir le monde de la culture et notamment le 9e art, frappé de plein fouet lui aussi, par la pandémie.

"Le repas des Hyènes" Gare d'Austerlitz © Radio France - Thierry Chareyre

Gare d'Austerlitz, plusieurs auteurs offrent au regard des voyageurs, quelques planches de leurs créations, et on y retrouve notamment les dessins du «Repas des hyènes», du scénariste castelroussin Aurélien Ducoudray et de l'illustratrice Mélanie Allag, paru aux Éditions Delcourt. Les deux auteurs de "ce conte initiatique et fantastique africain, plein de rebondissements", sélectionné dans la catégorie "Jeunesse 12-16 ans" avaient déjà travaillé ensemble pour "L'anniversaire de Kim Jong-il".

Les panneaux de Ducoudray et Allag côtoient notamment ceux de Landis Blair et David L-Carlson, auteurs du roman graphique "L'accident de Chasse" chez Sonatine Editions, qui a décroché à Angoulême le Fauve d'Or, prix du meilleur album.

La bande dessinée s'invite dans les gares à l'occasion du Festival d'Angoulême © Radio France - Thierry Chareyre

Avec la fermeture des lieux d'exposition et autres salons, cette initiative conjointe de la SNCF et du Festival d'Angoulême permet de toucher un très large public, qui ne soupçonne sans doute pas tous les bienfaits que peuvent procurer la lecture d'une bonne BD. Le 9e art en gares, c'est jusqu'à la mi février, en attendant le retour du public à Angoulême du 24 au 27 juin prochain si tout va bien. Car au delà de la crise sanitaire et de son évolution, les auteurs de BD sont en colère et menacent de boycotter le rendez-vous de juin "si aucun acte réel et concret n’est posé d’ici là, à l’endroit de notre statut professionnel, de notre représentation et d’un juste rééquilibrage de la chaîne du livre" écrivent-ils dans une tribune publiée sur le site "Autrices-Auteurs en action".