Bande dessinée : les éditions Dupuis suspendent la parution du nouvel album de Gaston Lagaffe

La publication du nouvel album de Gaston Lagaffe, qui doit paraître en octobre prochain, est suspendue, annoncent les éditions Dupuis ce lundi dans un communiqué. "Au terme de la procédure en référé initiée par Madame Franquin, un accord a été acté sur la suspension du lancement du nouvel album de Gaston Lagaffe", est-il également écrit.

La justice belge doit justement examiner ce lundi le conflit opposant Dupuis et Isabelle Franquin, fille et unique ayant droit du dessinateur décédé, qui avait saisi la justice pour faire interdire "toute promotion et prépublication" de ces nouvelles aventures. Franquin "a toujours exprimé de son vivant, de manière continue et répétée, sa volonté que Gaston ne lui survive pas sous le crayon d'un autre dessinateur" avait-elle expliqué.

"Préserver la qualité des relations avec Mme Franquin"

"Les éditions Dupuis ont spontanément pris cette décision afin de permettre un débat serein et objectif, et de préserver la qualité des relations avec Mme Franquin en attendant la décision judiciaire sur le fond qui interviendra en septembre 2022", ajoute l'éditeur belge de bande dessinée. "Les éditions Dupuis sont certaines que les prochaines semaines permettront de démontrer leur bon droit, et de trouver une solution qui permette à l’œuvre de Franquin de continuer à vivre pour pérenniser l'héritage de ce génie de la Bande Dessinée", conclut la maison d'édition.

Le 17 mars, les éditions Dupuis avaient annoncé le retour du célèbre gaffeur après 30 ans d'absence et la disparition de son créateur Franquin. Ce dernier ne souhaitait pourtant pas voir son héros lui survivre. La maison d'édition avait confié la série au Canadien Delaf, connu pour la série de BD "Les Nombrils" qui raconte la vie de Karine, Jenny et Vicky, trois adolescentes. "Le Retour de Lagaffe", album au format classique de 48 pages et 22e volume de la série, devait normalement paraître le 19 octobre.

Le 6 avril dernier, un premier gag de Gaston Lagaffe dessiné par Franquin a été publié dans l'hebdomadaire Spirou, avant que l'éditeur belge annonce suspendre les prochaines publications, le temps du procès. Spirou promettait "une gaffe par semaine" sur sa une.