Baptiste Giabiconi : "Avec Karl Lagerfeld, c'était comme une relation entre un père et un fils"

Karl et moi. C'est le titre du livre de Baptiste Giabiconi, qui sort ce jeudi 27 février. Le mannequin et chanteur de 30 ans, originaire de Marignane, y raconte sa relation avec le grand couturier Karl Lagerfeld, décédé le 19 février 2019. "Je voulais montrer au grand public la chance et l'opportunité que j'avais eues de côtoyer un grand monsieur comme Karl Lagerfeld", explique Baptiste Giabiconi, invité de France Bleu Provence jeudi 27 février.

Le mannequin rencontre pour la première fois le grand couturier allemand à l'âge de 19 ans. "Il s'est passé quelque chose quand il a vu mes photos dans un magazine", explique le jeune homme. "Il a eu un coup de coeur. Quand on s'est rencontrés, il s'est tout de suite passé quelque chose entre nous, une alchimie." Baptiste Giabiconi et Karl Lagerfeld font ensuite leurs premières photos ensemble. Très rapidement, les rumeurs les disent amants. Le mannequin aborde ce sujet dans le livre. "C'était plus une relation filiale, comme entre un père et un fils", indique-t-il.

"J'ai un devoir de mémoire à son égard"

C'est cette relation qui pousse un jour Karl Lagerfeld à vouloir adopter Baptiste Giabiconi. "C'était un vrai sujet entre nous, mais on s'est rapidement rendus compte que les démarches étaient trop lourdes", explique-t-il. "Donc on a laissé tomber, mais c'est tout comme si c'était fait." La preuve : Karl Lagerfeld a choisi Baptiste Giabiconi pour être son premier héritier. "Mais pour moi, l'argent n'a aucun intérêt", tempère le mannequin. "Ca n'enlève pas l'amour que je porte pour Karl, j'ai un devoir de mémoire à son égard."

Le Marignanais en a aussi profité pour évoquer l'Olympique de Marseille, son club de coeur. "J'étais encore au stade dimanche dernier ! Malgré la défaite, je suis très heureux de voir l'OM à cette position. Il faut que ça dure et qu'on atteigne cette Ligue des champions que l'on attend depuis un long moment."