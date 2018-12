Tours : une rue Barbara inaugurée le 26 mars 2019

Tours, France

Une rue de Tours sera prochainement baptisée Rue Barbara. La décision a été votée lundi 10 décembre lors du conseil municipal. Cette rue Barbara se situe dans le quartier Montconseil à Tours-Nord. Tours-Habitat ayant divisé un terrain en lots, il a fallu donner un nom à cette nouvelle voie, explique Christine Beuzelin adjointe à la culture.

Barbara, très affaiblie, a donné son dernier concert à Tours en 1994

La chanteuse Barbara est décédée il y a 21 ans, le 24 novembre 1997. Un colloque de 2 jours sur la chanteuse s'est d'ailleurs tenu en 2017 à Tours à l'occasion du 20 ème anniversaire de sa mort. C'est en effet à Tours, que l'interprète de l'Aigle Noir a donné son dernier concert, le 26 mars 1994. Dernière date d'une tournée que la chanteuse avait entamée contre l'avis des médecins. Très fatiguée, Barbara savait que ce serait son dernier show. Exceptionnellement, elle est d'ailleurs descendue au milieu des spectateurs, ce qu'elle ne faisait jamais, habituellement. Dans l'autobiographie qu'elle préparait au moment de sa mort, elle parle de ce concert comme d'un grand moment d'intensité presque amoureuse avec le public

Tours, très beau théâtre, donc très belle ville" - Barbara

Dans le livre d'or du Vinci, elle a écrit : "Tours, très beau théâtre, donc très belle ville". Ce dernier concert a aussi été pour elle, évidemment, un moment très particulier, comme l'explique Sébastien Bost, qui prépare un doctorat sur Barbara à l'université de Tours. Dans ses mémoires, elle parle de ce concert à Tours. Elle évoque une émotion extraordinaire malgré la fatigue. Une grande ferveur. Le public lui n'avait pas conscience que c'était le dernier concert de Barbara. En tout cas, elle en parle comme un moment d'intensité amoureuse avec le public.

Il y a peu de rues au féminin à Tours, entre 10 à 20% - Christine Beuzelin, adjointe à la culture

Dans ce livre intitulé "Il était un piano noir", Barbara évoque en une vingtaine de lignes son dernier concert à Tours : « Et quand le 26 mars 1994 après mon dernier concert à Tours, je suis remontée dans la voiture, je peux vous dire que je n’étais plus qu’une femme épuisée, douloureuse, vidée, morcelée, déconstruite. Je savais que c’était mon ultime tournée. Puis elle poursuit : "Mais malgré mon isolement, malgré le long deuil que je venais de commencer, au terme de ma belle et intense vie de nomade, j'ai été une femme heureuse".

Le maire de Tours, a donc décidé d'inaugurer cette rue Barbara, le 26 mars 2019, date de son dernier concert à Tours. Un hommage à la chanteuse, et aux femmes car comme l'explique Christine Beuzelin, Tours ne se distingue pas, contrairement à la Ville-aux-Dames, par ses rues au féminin. On en compte seulement entre 10 et 20%, expliqué l'élue.