Barentin : le chanteur Saint-Lazare tourne le clip de sa nouvelle chanson avec des habitants

La journée barbecue était prévue de longue date ce jeudi à l'EHPAD Saint-Martin de Barentin, près de Rouen (Seine-Maritime) et le chanteur - Barentinois d'adoption depuis trois ans - s'est greffé sur ce moment de convivialité pour tourner une partie du clip de sa nouvelle chanson intitulée "Embrassons-nous".

"L'idée a germé en recevant le journal de la ville, comme tous les Barentinois. Je me suis dit et si on faisait un clip autour de ce journal mais vivant, c'est-à-dire avec les vraies gens qu'on voit en photos sur cette chanson qui est une chanson de partage et de bien vivre ensemble" explique le chanteur Saint-Lazare.

Son idée est de mettre en valeur la ville et ses habitants dans ce clip vidéo sur une chanson qu'il veut donc bienveillante et "un hymne à l'amour".

Le chanteur Saint-Lazare avec les personnels de l'EHPAD de Barentin (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

En partenariat avec la mairie de Barentin, il sollicite donc les associations de la commune, les clubs sportifs notamment comme celui de football, de hockey-sur-glace, mais aussi le club de fitness et l'association de yoga ou encore les jardins ouvriers.

Ce jeudi, il a fait chanter les résidents et les personnels de l'EHPAD Saint-Martin qui ont bien apprécié cette musique entraînante et positive. Ils se sont appropriés les paroles du refrain très rapidement.

Le résultat de tout cela devrait être visible à la rentrée de septembre. En tout cas, l'objectif de la Ville et de l'artiste est de présenter ce clip et cette chanson lors du forum des associations le 2 septembre prochain.

