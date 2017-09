Barrage de Grangent : visite au cœur de la centrale

Les 34e Journées européennes du patrimoine, c'est ce week-end ! L'occasion, comme chaque année, de partir, gratuitement, à la découverte de lieux insolites ou traditionnellement fermés au public. Et pourquoi pas la centrale hydroélectrique de Grangent, dans la Loire ?

C'est un ouvrage emblématique sur la Loire : le barrage de Grangent fête ses soixante ans ! Il fait partie du paysage, en amont de Saint-Just-Saint-Rambert, depuis 1957. En contrebas, beaucoup moins connue : la centrale hydroélectrique exploitée par EDF au moins jusqu'en 2032, qui produit donc de l'électricité grâce à la retenue du barrage.

À l'occasion de ce soixantième anniversaire et des Journées du patrimoine prévues samedi et dimanche, la centrale s'ouvre au grand public, pour des visites guidées gratuites. L'occasion de découvrir le fonctionnement de ce site traditionnellement interdit d'accès, mais qui fournit, tout de même, chaque année en moyenne, l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 50 000 habitants.

Les deux principaux groupes de production d'électricité sont visibles dès l'entrée de la centrale de Grangent © Radio France - Marie Rouarch

La production électrique mais pas seulement

Le barrage et la centrale jouent d'autres rôles : celui d'écrêteur de crues notamment. La gestion de l'eau également, un rôle environnemental donc. Et puis, l'été, la production électrique est au ralenti à Grangent. En effet, il s'agit avant tout de maintenir un niveau d'eau satisfaisant pour les activités touristiques en amont et en aval du barrage.

Autant d'éléments à découvrir, avec aussi des conseils de sécurité par rapport aux variations des niveaux d'eau dans les gorges de la Loire, des renseignements sur le barrage en lui-même aussi. Les visites seront assurées par une trentaine d'agents EDF volontaires. Leur objectif ? Démystifier le fonctionnement d'une centrale.

Une exposition sera proposée aux visiteurs à l'entrée du site, pour retracer l'histoire du barrage et de la centrale de Grangent © Radio France - Marie Rouarch

Vous pouvez vous inscrire pour une visite gratuite auprès de l'office de tourisme Loire-Forez, au 04 77 52 05 14 ou au 04 77 96 08 69. Elles auront lieu de 9h à 18h, sans interruption. Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 8 ans ne peuvent pas accéder au site. Ne pas oublier de se munir de sa carte d'identité. Prévoir une trentaine de minutes de visite, ainsi que 15 à 20 minutes de marche aller et retour entre le parking et la centrale.