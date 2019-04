Béziers se prépare à accueillir Bartabas

Les équipes du Théâtre Équestre Zingaro s'activent à Béziers pour achever l'installation du chapiteau. Bartabas arrive ce vendredi avec ses 38 chevaux. Tout doit être terminé avant, car ensuite, plus aucun bruit n'est toléré pour la tranquillité des bêtes.

Bartabas et sa troupe équestre sont de retour à Béziers (Hérault) pour vingt représentations de leur dernière création "Ex Anima". L'installation se poursuit au domaine de Bayssan avant l'arrivée imminente (vendredi à 18h30) des trente-huit chevaux de Zingaro. Mais avant cela, 12 jours de montage sont indispensables.

Le chapiteau de 1.320 places a été installé sur deux hectares et demi sur le domaine de Bayssan, à Béziers Ouest. Pas moins d'une cinquantaine de techniciens dont quinze de l'équipe Zingaro, ont été mobilisés vendredi dernier pour le déploiement à 22 mètres de hauteur des 1.500 kilos de cette immense toile. Ce chapiteau de 40 mètres de diamètre, fait parti des plus grands de France. 26.000 spectateurs ont assisté ici même, il y a trois ans au précédent spectacle "On achève bien les Anges".

16 semi-remorques pour acheminer l'ensemble du matériel dans l'Hérault

Les équipes techniques de la troupe équestre Zingaro sont arrivées sur site le 09 avril avec 16 semi-remorques en provenance d'Aubervilliers. Bartabas s'est installé en 1989 en Seine-Saint-Denis en région Île-de-France, cinq ans après avoir fondé sa compagnie. Au-delà du chapiteau, c'est aussi le montage de deux tentes d’entrainement, celle tente d’accueil du public et les deux chapiteaux écuries.

12 jours de montage sont nécessaires avant l'arrivée de la troupe de Zingaro précise Hervé Vincent le responsable technique de Zingaro Copier

Les créations du Théâtre Équestre Zingaro triomphent depuis plus de trente ans sur les scènes du monde entier

Seuls sur scène, les 38 chevaux de Bartabas, réalisent comme d’eux-mêmes une dizaine de scènes, sans que personne ne semble les diriger. Cette prouesse rend chaque représentation unique, et crée une atmosphère mystique et fascinante.

"Après trente années de travail, je suis parvenu à établir avec les chevaux une relation de confiance. C’est ce qui me permet aujourd’hui de prendre ce risque de laisser la parole aux chevaux. Je la leur laisse entièrement. Parce que je sais depuis longtemps qu’en retour, ils nous apprennent. Les chevaux sont mes maîtres. Ou, si l’on veut, ce sont des moines - comme eux, ils vivent en cellule -, qui m’enseignent quotidiennement une certaine sagesse" dit Bartabas.

L'inauguration est prévue ce mardi 23 avril. Vingt représentations sont programmées jusqu'au 19 mai, tous les mardis, mercredis, vendredis, samedis à 20h30 et tous les dimanches à 19h.

20 représentations

Les chevaux et le reste de la troupe arrivent à Béziers ce vendredi. Zingaro en tournée, c’est toute une troupe qui se déplace. Une dizaine de caravanes aux couleurs de la compagnie, suivie de près par les camions de transport des 38 chevaux. Au total la troupe Zingaro qui se déplacera à Béziers comprendra 35 personnes (8 palefreniers, 4 musiciens, 7 cavaliers, 16 techniciens.

Je suis ravi d’accueillir de nouveau le théâtre équestre Zingaro au Domaine Départemental de Bayssan à Béziers. Avec sa dernière création « Ex Anima », Bartabas nous offre un spectacle de grande qualité, unique, émouvant et puissant", Klebert Mesquida, le président du Conseil Départemental de l'Hérault.

