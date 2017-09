Bas-Rhin : 350 objets de la Poste vendus aux enchères

Après la fermeture définitive du musée de la communication de Riquewihr faute de moyens, la société d'histoire de la poste et des télécoms (SHPTA) a vendu 350 objets ce dimanche après-midi. Collectionneurs et amateurs d'objets anciens se sont déplacés en nombre pour y assister et c'est un succès !

La vente aux enchères s'est tenue ce dimanche à l'Hôtel des ventes des notaires du Bas-Rhin (Entzheim). Un succès considérable pour la Société d'Histoire de la Poste et des télécoms (SHPTA) qui a récolté plus de 20 000 euros.

Parmi les grosses ventes, ce moteur d'avion d'un appareil de la Poste qui s'était crashé à Toulouse en 1968. L'acquéreur est reparti avec ce gros engin pour la modique somme de 4300 euros. Les maquettes d'avion sont également parties comme des petits pains. Certaines jusqu'à 3400 euros.

"Une bonne nouvelle pour la suite"

Pour Antoine Biache, le secrétaire générale de l'association et ancien postier, cette vente est une bonne nouvelle mais ne marque pas la fin du musée. Il y a une suite à l'histoire et il compte bien l'écrire.

Ce n'était pas une liquidation ! On vend pour réduire nos surfaces de stockage et disposer de liquidités pour construire l'avenir. Je cherche désormais un local pour créer un musée de la Poste, un musée du facteur ou autre. — Antoine Biache

Découvrez la vente en images

Moteur d'avion avec hélices et charettes servant autrefois à transporter le courrier © Radio France - Yassine Khelfa

Vélo de facteur jaune © Radio France - Yassine Khelfa

Avion mis en service sur le réseau de la Postale le 31 juillet 1973 © Radio France - Yassine Khelfa