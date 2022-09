"Il s'était déguisé en nazi pour s'échapper" - l'école de Gresswiller va porter le nom d'un résistant alsacien

L'école de Gresswiller va prendre le nom de Martin Winterberger. Ce détenu du camp de concentration du Struthof avait réussi à s'évader en août 1942 avec quatre autres déportés. Une évasion rarissime. Les détenus avaient notamment enfilé des uniformes SS et saboté les véhicules nazis

L'école du village de Gresswiller dans la vallée de la Bruche (Bas-Rhin) va bientôt porter le nom d'un véritable héros alsacien ! Elle sera baptisée ce samedi (1er octobre) du nom de Martin Winterberger.

Ce résistant avait 25 ans quand il a réussi à s'évader du camp de concentration de Natzweiler-Struthof, le seul camp de concentration installé sur le territoire français actuel. C'était au mois d'août 1942. Et c'est l'une des très rares évasions réussies d'un camp de concentration.

Tout commence le 4 août 1942. Cinq déportés, un Allemand, un Tchèque, un Polonais, un Autrichien et un Alsacien sont affectés au service des SS dans une auberge entourée de barbelés, tout près du camp de concentration du Struthof. Ce que les nazis ne savent pas, c'est que les cinq hommes travaillent depuis des mois sur leur évasion.

"Ils parviennent à subtiliser des uniformes de SS. Ils cachent du carburant dans des fioles enterrées sous le plancher d'une baraque. Ils arrivent à se procurer une carte de la région. L'un des futurs évadés va couper les fils téléphoniques. Martin Winterberger lui étend du linge pour masquer l'activité de ses complices. Un autre sabote les véhicules des SS. Martin Winterberger monte à l'avant d'un véhicule, avec un autre déporté habillé en SS. Les autres se cachent à l'arrière. La sentinelle voit arriver ce véhicule SS fait le salut hitlérien, elle ouvre la barrière, le chauffeur rend le salut et il s'en vont" raconte René Chevrolet, responsable documentation et recherche au centre européen du résistant déporté.

Les voilà libres... Martin Winterberger réussira finalement à rejoindre l'Espagne, où il sera à nouveau emprisonné. Il parvient ensuite à passer en Afrique du nord, participe à la campagne d'Italie. Il fait le débarquement en Provence, puis revient en Alsace et libère Strasbourg.

Un libérateur de l'Alsace

Un destin hors du commun pour cet homme dont la famille est originaire de Gresswiller. L'école communale portera donc désormais son nom. Une bonne décision estime le maire de Gresswiller Pierre Thielen :

"On aurait pu choisir de baptiser une rue. mais cela devient très vite anonyme. Alors qu'ici au centre du village avec une stèle à son nom, cela va questionner, les parents, les enfants. Et je pense que c'est le mieux pour perpétuer une histoire, une mémoire, honorer quelqu'un. On est très contents de l'avoir fait" dit-il.

Après la guerre, Martin Winterberger a ensuite passé une partie de sa vie à faire visiter le camp de concentration. Mais selon ses proches, il n'a jamais parlé en famille de son évasion.

Sans doute trop douloureux. Car l'un de ses co-évadés, l'Allemand Alfons Christmann, avait été rattrapé, capturé et pendu au Struthof le 5 novembre 1942.

Ce samedi, l'école de Gresswiller va donc prendre le nom de Martin Winterberger lors d'une cérémonie en présence de nombreux habitants, et des trois filles du résistant. Ce sera à partir de 10h. Une exposition de l'AERIA (Association pour des études sur la résistance intérieure des Alsaciens) sera aussi installée jusqu'au 21 octobre tandis qu'un montage audio-visuel inédit sur l'épopée de Martin Winterberger sera projeté samedi 1er octobre, salle du Planétaire.