Base de loisirs de Messein : un samedi au bord de l'eau pour les Lorrains

Entre 24 et 26° ce samedi en Lorraine. Autour de 30° dimanche. Le soleil se montre généreux, autant en profiter ! Exemple à la base de loisirs de Messein, à une dizaine de kilomètres de Nancy, entre pique-nique, balade, partie de pêche et séance de bronzette.

Il travaille à Nancy. Christophe ne veut pas se priver d'une pause déjeuner loin de la ville. "J'ai quitté à 13h, je reprends à 15h. Je profite du joli temps, du lac. Manger à l'air libre, tout seul, décompresser". L'eau, la nature et le calme sont très appréciés. Leïla, Driss et leur petit garçon pique-niquent à l'ombre avant de louer un bateau pour une balade. "C'est tranquille ici, c'est calme", explique le papa.

Petit coin de bonheur

Au programme d'Annick et Véronique ? "Nage, bronzette, mots croisés, lecture". Les deux soeurs sont des fidèles des lieux. "Nous venions avec nos parents. On adore. Les gens sont sympas, ils nous disent tous bonjour même s'ils ne nous connaissent pas."

C'est agréable de voir les cygnes sur le lac, les canards, les poules d'eau. Ils n'ont pas peur, on nage parfois avec eux ! " - Annick

Annick et Véronique, les sirènes de Messein © Radio France - Isabelle Baudriller

La baignade est interdite. Véronique le sait parfaitement et lâche, dans un éclat de rire : "On est des sirènes nous, on n'a pas peur de l'eau, on sait bien nager ! C'est notre petit coin de bonheur et d'évasion".

Cure de vitamines

Juste à côté, Michel prépare ses cannes. Il pêche depuis l'âge de 10 ans. "J'en ai 55", précise-t-il. Mais aujourd'hui, les carpes ne mordent pas. "Mesdames n'ont pas faim... Mais c'est le principe de venir pêcher, me ressourcer, boire le café avec les copains". Bob, lui, contemple le paysage. Tout simplement. "On habite à Nancy, ça change énormément. Le lieu est magnifique, ma-gni-fique franchement !" Bob revient ce dimanche au bord de l'eau. L'étang de Messein, c'est sa cure de vitamines pour toute la semaine !