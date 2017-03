Baselworld : l'horlogerie en crise tient son 100e salon à Bâle

Le rendez-vous annuel des professionnels de la bijouterie et de la joaillerie se tient à partir de ce mercredi à Bâle en Suisse. La 100e édition de Baselworld marquée par une très forte crise du secteur.

Ce devait être la fête pour célébrer la 100e édition de Baselworld, le salon mondial de l’horlogerie et de la joaillerie. Mais ce mercredi, il ouvre ses portes au public à Bâle dans un contexte très morose.

Des espaces vides

Pour preuve, la Suisse, premier exportateur de montres de valeur a vu ses ventes chuter de 10% l’an dernier. Cette année, Baselworld accueillent 300 exposants de moins que l'an dernier. Certains espaces sont vides et l'ambiance n’est pas à la fête. "Ce qui m'a frappé en arrivant", témoigne Guy Klein est journaliste à la radiotélévision suisse romande "c'est qu'il n'y a pas de publicité sur les tramways bâlois, d'habitude ils sont aux couleurs des montres !".

L’horlogerie suisse a connu une phase d’expansion spectaculaire en partie grâce à l’appétit de consommateurs chinois pour les produits de luxe, mais depuis trois ans c’est le reflux. "Des entreprises qui étaient plus fragiles n'ont pas supporter cette baisse de 10 à 15% de leurs ventes", explique Kalut Zorik, spécialiste en marketing horloger.

L'horlogerie française veut tirer son épingle du jeu

Tout n’est pas noir pourtant. L’industrie horlogère française essaie de faire bonne figure. L’Alsacien Pierre Lannier est présent comme chaque année à Bâle. Il vise ses principaux marchés d’export que sont le Japon, la Chine ou encore la Russie. "On reçoit les distributeurs du monde entier, on a des rendez-vous toute la semaine", confie Pierre Burgun, le patron de l’entreprise basée à Ernolsheim-lès-Saverne. Elle fête ses 40 ans cette année et emploi 120 salariés.

Le salon se termine le jeudi 30 mars. Il est ouvert au public. L'entrée est à 60 francs suisses. 150.000 visiteurs sont attendus. 3.800 journalistes sont accrédités.