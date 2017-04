Basket Aubenas: la coupe de France à portée de panier

Les basketteurs d'Aubenas disputent ce vendredi soir la finale de la coupe de France. L'équipe qui évolue en Nationale 2 vise la montée.

Ce n'est pas une fin en soi mais un match important dans le parcours de cette équipe. La finale de la coupe de France, ce n'était jamais arrivé aux basketteurs d'Aubenas. C'est donc la première fois qu'ils "montent" à Paris pour cette finale devant 15.000 spectateurs. Là encore une première bien différente de la salle des sports d'Aubenas.

La coupe de France avant les play off

Les joueurs se préparent comme pour un match de championnat même s'ils savent que la pression sera un peu plus forte. Gérer la pression, c'est donc le premier objectif des joueurs et de l'entraineur. mais l'équipe pense aussi à la suite. Après une saison remarquable, les basketteurs d'Aubenas finissent en tête de la poule D. ils vont donc disputer les play off et peut-être pouvoir monter en Nationale 1. C'est aujourd'hui l'objectif affiché de l'entraineur Moatassim Rhennam. En attendant, plus de 200 supporters vont faire le déplacement à Paris pour vivre en direct cette finale ce vendredi soir à Bercy.