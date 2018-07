Boulazac, France

Dans le petit monde du basket Jean Frédéric Morency n'est pas un inconnu. Il est tout d'abord resté cinq ans à Pau. Claude Bergeaud, le directeur sportif du BBD le connait bien. Cet ailier fort mesure 2m et a d'indéniables qualités combatives. Après Pau, il est allé à Gravelines où il est resté deux saisons. Ensuite il a passé un an à Nanterre avant de rejoindre la saison dernière le CSP. Avec Limoges, il a joué 33 matchs pour 5 points de moyenne, 51% aux shoots et 6 d'évaluation.

Après l'annonce de l'arrivée de Nianta Diarra, ex Antibes, le recrutement JFL ( joueurs formés localement) de Boulazac prend tournure.

Pour rappel, le BBD jouera la saison prochaine en Pro A. Boulazac ayant été repêché après la non validation de la montée de Blois.