La décision était attendue depuis plusieurs semaines. Elle est tombée ce lundi 25 juin. Le club de basket de Blois ne jouera pas en Pro A la saison prochaine. La nouvelle a été officialisée lors de l'assemblée générale de la ligue nationale de basket.

Pour jouer dans l'élite, les Blésois ont dû créé un centre de formation en urgence. Une obligation, mais ce centre n'a pas obtenu l'agrément du ministère. Un blocage pour la montée de l'équipe du Loir-et-Cher. Le règlement de la LNB est formel. En cas de refus de montée d'un club de Pro B alors le 17e au classement de la JeepElite doit être repêché. Cette position est celle de Boulazac. Le BBD devrait donc pouvoir jouer en Pro A la saison prochaine. Un sauvetage inespéré.

Rien n'est encore officiellement acté. Le club de l'ADA Blois envisage de contester cette décision "inique" et "scandaleuse" selon lui. Les dirigeants vont en demander la suspension et saisir le conseil national olympique et sportif pour une conciliation.