Basket Landes : un rappeur montois célèbre le titre de championnes de France en chanson

Après leur victoire en finale de la Ligue Féminine de Basket, les joueuses de Basket Landes ont inspiré le rappeur montois Virgil. Dans une chanson intitulée "Jump and Dunk" et mise en ligne le 21 juin sur sa chaîne Youtube "Land Vibes", l'artiste landais rend hommage aux joueuses de la préfecture.

Un titre, et désormais une chanson. Suite à leur exploit en finale de la Ligue Féminine de Basket face à Montpellier le 15 mai dernier (victoire 76-64), les joueuses de Basket Landes ont inspiré le rappeur de Mont-de-Marsan Virgil. Ce dernier n'en est pas à son coup d'essai. Présent dans le milieu musical de la préfecture landaise depuis 2007, il avait déjà écrit un hymne pour le Stade Montois en 2013, "Mon2 jaune et noir", ainsi qu'un single pour supporter l'équipe de France féminine de football lors de leur mondial 2019 en France, "Bleues".

Avec "Jump and Dunk", Virgil rend hommage aux joueuses de Basket Landes et plus largement à son département , lui qui se dit "passionné de sport."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Cette musique n'est pas seulement destinée aux joueuses. "C'est aussi une chanson qui booste, censée soutenir les supporters après cette période difficile durant laquelle ils ont été privés de match dans les salles de basket."

Une semaine après la sortie du titre, les retours sont pour l'instant "positifs." Il n'y a plus qu'à tourner le clip, "pourquoi pas avec les joueuses, ce serait le top", rêve le rappeur de 38 ans.