Basket : le Boulazac Basket Dordogne se prépare pour son match contre Châlons-Reims

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

De Roanne à Châlons sans passer par Boulazac. Après sa victoire à Roanne 83/82 en 16e de finale de la coupe de France mardi soir, le Boulazac Basket Dordogne se déplace à Châlons-Reims (CCRB) vendredi 8 novembre. Un match déterminant pour la 8e journée du championnat de Jeep Elite. Le programme de l'entrainement va consister, pour les joueurs, à visionner et analyser le match de mardi soir contre Roanne. La journée de jeudi sera consacrée à l'entrainement au Palais des Sports Pierre de Coubertin à Chalons-en-Champagne pour préparer la rencontre contre le CCRB.

Un road trip de quatre jours

Depuis lundi, les joueurs boulazacois sont sur la route. D'abord à Roanne mardi, ils prendront le bus jeudi en direction de Châlons : "On sait qu'on boucle une série, c'est notre cinquième match vendredi depuis 14 jours. Dans les conditions actuelles ce n'est pas forcément évident. On part sur un road trip de quatre jours. En terme de solidarité de groupe, cela nous permet d'intégrer les nouveaux néanmoins on est en manque de repères parce qu'on s'entraîne moins sur ces périodes là, on se concentre plus sur la récupération." affirme Thomas Andrieux, le coach du BBD.

Cette rencontre est importante avant la trêve du mois de décembre. Ce sera aussi l'un des matchs les plus difficiles de la saison pour le Boulazac Basket Dordogne. Le Champagne-Chalons-Reims-Basket est en forme. En coupe de France mardi soir les basketteurs de Châlons se sont imposés 94 à 90 face à Gravelines, l'un des favoris du championnat. De plus, les Châlonnais sont à domicile alors les Boulazacois vont devoir mettre les bouchées doubles.

Le BBD cumule cinq victoires sur six matchs toutes compétitions confondues depuis leur victoire à Angers en coupe de France le 15 octobre dernier.

BBD - Châlon-Reims c'est vendredi 8 novembre à 20h à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Périgord.