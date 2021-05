Basket : match crucial pour l'UTBM contre Toulouse en vue de la Pro B

C'est l'objectif affiché depuis le début de saison : monter en Pro B. À deux journées de la fin du championnat de Nationale 1, les basketteurs tourangeaux sont toujours dans le coup. Et le match de ce mardi soir contre Toulouse s'annonce d'ores et déjà comme une finale. L'UTBM et les Toulousains sont au coude-à-coude au classement avec 18 victoires et 6 défaites chacun. Mais forts de leur succès de 16 points à l'aller, les Hauts-Garonnais partent avec un petit avantage.

Pour monter en Pro B, deux options s'offrent à l'UTBM. Une victoire contre Toulouse par 17 points d'écart ou plus leur garantirait la première place de la poule, quelque soit l'issue du dernier match contre Challans. Sinon, il faut gagner les deux dernières rencontres, qu'importe le score.

"Ce serait le graal, ça fait cinq ans qu'on structure cette équipe"

Petite subtilité : si les Toulousains l'emportent, ils ne pourront de toute façon pas monter à l'étage supérieur "car ils ne remplissent pas le cahier des charges de la Pro B, explique le président de l'UTBM, Bruno de l'Espinay. Mais Tours ne sera pas repêché pour autant. C'est le 17e de Pro B qui sera maintenu. Le nouveau règlement n'entrera en vigueur que l'an prochain."

L'enjeu est donc clair pour l'UTBM. Tout autre résultat qu'une victoire, ce mardi soir, les condamnerait à rester une saison de plus en Nationale 1. "Les joueurs sont motivés par cette possibilité de montée, ce serait le graal, se met à rêver Bruno de l'Espinay. Ça fait cinq ans qu'on structure cette équipe. On est passé de la Nationale 3 à la Nationale 1 et là on est aux portes de la Pro B. Mais si jamais on ne monte pas, vous pouvez être sûr qu'on bâtira une équipe encore plus forte l'an prochain pour accéder à l'étage supérieur."