Basket : Poitiers vers les play-offs de ProB ?

Le PB86 reçoit Denain ce soir pour la 34ème et dernière journée de la saison régulière. Match à vivre en direct sur France Bleu Poitou.

Les basketteurs de Poitiers vont-ils disputer les play-offs de ProB ? Réponse ce soir un peu avant 22h. Le PB86, 6ème, reçoit Denain, 13ème, pour la dernière journée de la phase régulière. Une victoire suffirait à assurer une place en quarts de finale. Une défaite, et Poitiers ne serait plus maître de son destin.

Cinq équipes déjà qualifiées

Seules huit équipes participent aux play-offs. Le champion Bourg-en-Bresse est exempté (il monte directement en ProA). Roanne, 12ème, vainqueur de la Leaderscup, a déjà son billet pour les quarts. Ensuite, c'est le classement qui parle. Fos, Lille, Boulazac et Charleville-Mézières sont ainsi déjà assurés de jouer les phases finales. Il ne reste donc plus que trois places à prendre et cinq équipes (de Poitiers, 6ème, à Evreux, 10ème) peuvent y prétendre.

Hommage à Jeff Greer

Autour de ce match, le club a prévu des animations et notamment un hommage qui sera rendu à Jeff Greer qui mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison après quatre années à Poitiers. "Jeff Greer, c'est un mec en or que je vais beaucoup regretter" avoue le meneur poitevin Arnauld Thinon.

Greer : "J'ai passé des années magiques ici"

Le principal intéressé sourit. Jeff Greer reste concentrer jusqu'au bout : "C'est un match très important pour nous. On veut voir les play-offs. A titre personnel, j'ai passé quatre années magiques à Poitiers. Je veux rendre au public, au staff, tout ce qu'ils m'ont donné. Et terminer ma carrière sur une bonne note" explique l'arrière dominicain qui nous accordé un long entretien qui sera diffusé à la mi-temps du match.

En direct sur France Bleu et Facebook

Poitiers-Denain : coup d'envoi à 20h. A suivre en direct et en intégralité dès 19h30 sur France Bleu Poitou et en live vidéo sur notre page Facebook.