Basket Jeep élite : Boulazac s'offre un nouveau logo

Boulazac, France

Le Boulazac Basket Dordogne change de logo. Le club de basket périgourdin qui a décroché son maintien en Jeep élite pour la saison prochaine, présente son nouveau logo ce jeudi soir à ses partenaires lors d'une soirée au Palio. Il remplace l'ancien logo du club à dominantes orange et bleue.

L'ancien logo du BBD - Boulazac Basket Dordogne

Avec cette nouvelle identité, le club veut affirmer son identité sur une zone bien plus large que Boulazac et l'agglomération de Périgueux. Dans un communiqué le club explique que "ce nouveau logo matérialise son statut de fer de lance du sport de haut niveau sur un territoire bien plus large que celui de la ville de Boulazac: le Périgord".

Les quatre couleurs du Périgord

Le logo a été conçu par Pierrick Poncet du studio L'Ailier Volant. C'est déjà lui qui avait créé le maillot aux quatre couleurs portés depuis quatre saisons. On retrouve d'ailleurs dans le nouveau logo les quatre couleurs du Périgord : blanc ( pour les plateaux calcaires), noir ( pour les chênes truffiers), vert ( pour des étendues de plaines et de forêts) et pourpre ( pour ses vignobles).

Ballon de basket et auroch

On retrouve également au centre du logo, un ballon de basket accolés à un auroch stylisé " figure pariétale emblématique". Pour le club "cet animal fier et indomptable portera les valeurs sportives de combativité et de travail propre à l'équipe du BBD". On notera également que dans le nouveau logo le Périgord a remplacé la Dordogne. Un nom, bien connu des touristes notamment et qui porte bien au delà des frontières du département.