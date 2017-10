Basket : Sekou Doumbouya, l'année de la confirmation ?

Après avoir découvert l'an passé la Pro B à seulement 15 ans, le petit prodige du basket français veut passer un cap cette saison et s'imposer comme l'un des cadres de l'équipe de Poitiers.

Alors que la Pro B reprend ce soir avec un déplacement à Denain pour le PB86, nous avons rencontré Sekou Doumbouya, grand espoir tricolore, qui est très attendu pour sa deuxième saison dans la Vienne.

FBP / Sekou, pourquoi avoir fait le choix de rempiler avec le PB 86 ?

SD / "C'était le choix de la raison et de la continuité. J'ai pris ma décision au cours de la dernière saison. Je me sens bien ici. Je veux continuer à faire mon trou, jouer mon basket. Mais je veux aussi prendre des responsabilités, avoir plus de temps de jeu"

FBP / Tu as été sollicité par d'autres clubs ?

SD / "Oui, je commence à avoir l'habitude. Mon agent a été contacté. J'ai reçu des propositions d'équipes de Pro B, de Pro A, d'Europe et même des Etats-Unis... Mais ça n'aurait pas eu de sens de partir si vite sans garantie de temps de jeu"

FBP / La pression sur toi est-elle plus grande cette saison ?

SD / "Oui, et clairement, je la ressens beaucoup plus. Les regards ont changé et l'attente est plus forte. C'est normal. Même moi, je me mets plus la pression, je suis exigent et je veux faire plus. Il va falloir que je sois moins facile, que je me fasse davantage violence, que je sois plus constant et régulier au cours des matches"

FBP / Quel est ton plus gros sacrifice ?

SD / "Ne pas avoir les mêmes activités que les jeunes de mon âge. Parfois, cela est dur à gérer. C'est le plus dur. Les gens ne se rendent pas compte, mais pour en arriver là, il faut renoncer à pas mal de choses... Mais bon, c'est ma passion, ma vie, j'assume"