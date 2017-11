Basket : soulagement pour Poitiers qui bat Saint-Chamond en coupe de France

Le PB86 s'est offert une qualification en seizièmes de finale et un peu d'air après l'humiliation à domicile contre Vichy-Clermont en ProB.

Le staff, les supporters attendaient une réaction, un sursaut d'orgueil. Il a eu lieu. Après la fessée contre Vichy, le PB86 a renoué avec la victoire en battant mardi soir Saint-Chamond 75-70 à domicile lors des 32èmes de finale de la coupe de France.

"Tout n'est pas parfait"

Certes, les Poitevins ne se sont pas montrés impériaux, ils ont fait preuve de fébrilité en début de match (seulement 33% de réussite aux tirs à la mi-temps), mais ils ont su gérer leur fin de match lors d'une rencontre où Saint-Chamond se sera accroché jusqu'au bout. Le meneur poitevin Ricky Tarrant termine meilleur marqueur de son équipe (20 points). "Tout n'est pas parfait mais gagner va nous faire du bien" a estimé l'arrière Kévin Harley.

"Il fallait vraiment cette victoire"

Ce succès, c'est un gros soulagement pour le président du PB86 Louis Bordonneau qui avait été très irrité après le naufrage de samedi contre Vichy... "ça m'a fait très mal, on ne s'attend pas à un tel résultat, à un scénario aussi humiliant. Quand on pense avoir une équipe compétitive, la 7ème masse salariale du championnat, on ne s'attend pas à une prestation comme celle-là. Il fallait vraiment cette victoire pour rassurer tout le monde".

Prochain tour le 23 janvier

Poitiers ne connaît pas encore son adversaire pour les seizièmes de finale. Un tirage au sort aura lieu d'ici deux semaines, sans doute pendant un match de ProA retransmis à la télé. La date des seizièmes est connue : ce sera le 23 janvier.