La Ligue nationale de basket va lancer une plateforme vidéo où il sera possible de regarder tous les matchs de la saison de Jeep Elite, dont les matchs du BBD. Ils seront commentés en direct, visibles même en replay et tout sera gratuit.

Basket : il sera possible de voir tous les matchs de la saison du BBD gratuitement en vidéo sur internet

On savait déjà que la Chaîne L'Équipe allait retransmettre au moins une rencontre de Jeep Elite par journée de championnat. Mais rien n'était encore annoncé pour les autres matchs. La bonne nouvelle est arrivée ce mardi 22 septembre. La Ligue nationale de basket (LNB) a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme vidéo.

Une plateforme gratuite accessible à tous

Sur celle-ci, tous les matchs de la saison seront diffusés dont ceux du BBD, hormis si la rencontre est diffusée sur La Chaîne L'Équipe. L'accès sera gratuit, il faudra simplement s'inscrire.

La plateforme lnb.tv sera officiellement lancée le 1er octobre, c'est-à-dire pour la troisième journée de championnat. Les matchs seront diffusés en direct et commentés. Il sera même possible de les revoir en replay. C'est une première en France pour la plus haute division d'un sport collectif.

Les rencontres retransmises sur France Bleu Périgord aussi

La LNB a également annoncé qu'une rencontre par semaine (différente de celle diffusée par La Chaîne L'Équipe) sera accessible sur la chaîne "Sport en France", disponible gratuitement sur toutes les box.

Évidemment, votre radio France Bleu Périgord continuera à retransmettre les rencontres du BBD à chaque journée, avec les commentaires en direct, que le match ait lieu au Palio ou à l'extérieur.