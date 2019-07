Basket : une sixième recrue pour le Boulazac Basket Dordogne

Boulazac, France

Et de 6!

Le BBD vient de faire signer un sixième joueur pour cette nouvelle saison en championnat de Jeep Elite. Il s'agit d'un pivot tchèque Patrick Auda. Agé de 29 ans, il mesure 2 mètres 09 et prépare actuellement le championnat du monde avec l'équipe de la république Tchèque. Il est passé par la Pologne où il a évolué au Rosa Radom. Il jouait depuis deux saisons en Italie à Avellino et à Pistoia. Habitué du haut niveau européen, ce joueur intérieur est décrit comme "solide physiquement" par le coach Thomas Andrieux, capable d'évoluer sur les postes 5 et 4 avec une réelle expérience du niveau international. Il devrait rejoindre l'équipe du Boulazac lors de la préparation à la mi septembre.