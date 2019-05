Basketball : le président de Dax-Gamarde prépare le financement de la montée du club en Nationale 1

Département Landes, France

Vendredi dernier, Dax-Gamarde a remporté la demie-finale du championnat des Landes. Les Landais ont battu Avignon-Le Pontet sur leur parquet 64-53. Les Rouge et Noir montent en Nationale 1. Une montée historique qui se prépare financièrement. Le club déposera d'ailleurs son dossier à la Fédération Française de Basket le 5 juin prochain. Jean Lamaignère, président du club Dax-Gamarde, est notre Témoin de l'actu de ce mardi.

France Bleu Gascogne : Dax-Gamarde monte l'année prochaine en Nationale 1, une montée historique pour ce club landais qui doit se préparer financièrement...

Jean Lamaignère : Oui, complètement. Pour exister en Nationale 1, il faut un autre budget que celui de Nationale 2, budget dont nous disposons actuellement. On a commencé à le travailler avec les mairies, l'agglomération et le Conseil Départemental. On attend des réponses, on va avoir des rendez-vous. On espère pouvoir clôturer un budget qui soit digne de pouvoir jouer en Nationale 1 l'année prochaine.

De quel budget vous aurez besoin l'année prochaine ?

C'est une enveloppe globale. Je pense que pour atteindre la Nationale 1 avec un budget normal il faudrait tourner aux alentours de 500 000€, pour être dans le minimum syndical. Il faudrait donc rajouter environ 200 000€ par rapport à notre budget actuel de Nationale 2.

Quelles dépenses supplémentaires vous allez avoir en Nationale 1?

On sait que l'engagement auprès de la Fédération Française de Basket est excessivement lourd : ça représente à peu près 30 000€. De plus, la partie salaire va augmenter sérieusement puisque les joueurs vont devenir quasiment professionnels. Il y aura des joueurs sous contrats donc forcément cela coûtera un peu plus cher. Pour exister en Nationale 1, sans flamber, juste pour exister, il faudra recruter en étant malin et prendre des joueurs qui ont envie de se refaire un nom dans cette division. Mais la grosse partie du budget reste les frais de déplacements et d'hôtellerie.

Est-ce que la ville de Dax vous aide à préparer cette montée ?

Bien sûr, la ville de Dax nous aide mais aussi la ville de Gamarde, l'agglomération et le Conseil Départemental. On est en pleine discussion avec eux. On a pas les réponses pour le moment, mais je suis sûr qu'ils feront tous les efforts nécessaires pour qu'enfin une équipe de Nationale 1 puisse exister sur le territoire landais et l'agglomération de Dax. Sans le soutien des pouvoirs publics c'est impossible de monter, donc on ne peut pas se permettre d'engager des choses si ils ne nous aident pas. Nous concernant, on va faire le travail au niveau des partenariats privés.