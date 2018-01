Quand la technologie révolutionne le spectacle, c'est le pari lancé par un couple originaire de La Teste-de-Buch sur le Bassin d'Arcachon. Nathalie et Thierry David, après avoir dirigé une entreprise de bâtiment puis travaillé dans la maîtrise d'oeuvre et la promotion immobilière, ont décidé de se lancer dans leur passion : le spectacle.

Entre le Futuroscope et le Cirque du Soleil

Le chantier doit débuter dans les mois qui viennent, dans la ZAC de Mios, en bordure d'autoroute, près de la sortie Lacanau-de-Mios / Marcheprime, juste à côté de l'entreprise Kikopluie. L'ouverture, elle, est prévue à la fin de l'année 2019. Le concept est novateur. La salle accueillera 1.000 personnes pour un dîner qui sera réalisé par le traiteur Lacoste (groupe Arom). C'est d'ailleurs Jérémie Oudin, le directeur général d'Arom, qui détaille. "C'est un peu un concept entre le Futuroscope et le Cirque du Soleil, explique-t-il. C'est une immersion totale dans un écran de plus de 100 mètres de long, d'une hauteur de 10 mètres. Le tout est agrémenté d'une salle de dîner. On devra envoyer plus 4.500 couverts chaque semaine, c'est un gros challenge pour nous".

Peut-être à Las Vegas, mais nulle part ailleurs

Thierry David affirme que ce type de salle n'existe nulle part ailleurs. "Peut-être à Las Vegas", précise sa femme Nathalie. "Nous allons mélanger les effets vidéos, les effets spéciaux du cinéma et une troupe sur scène et dans les airs". Pour vous plonger au cœur de l'action, rien ne sera laissé au hasard. "Il y aura aussi une partie olfactive, explique Nathalie David. Des parfums seront diffusées depuis l'écran. Si vous voyez des images du Bassin d'Arcachon, vous aurez l'ambiance olfactive qui va avec". Le projet va coûter 18 millions d'euros assumé uniquement par des investisseurs privés.