Bassin Minier: et si on allait danser tout in haut de ch'terril...

Le 30 juin 2012, le Bassin Minier du Nord-Pas-de-Calais faisait une entrée remarquée dans le catalogue des sites classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Le "pays noir" sortait au grand jour en gagnant ces lettres de noblesse. Et depuis, chaque année, la Mission Bassin Minier tient à marquer le coup en organisant une manifestation hors du commun.

Cette année, grâce à la collaboration du Ballet du Nord, c'est une chorégraphie originale et participative qui sera proposée sur le terril du 9/9 bis à Oignies. "Participative", parce-que ce sont les habitants de la région qui sont invités à venir s'exprimer sur la montagne de schistes qui surplombe le site magnifique du dernier puits de mine qui a fermé ses portes en décembre 1990.

Le 9/9 bis d'Oignies est le dernier site minier de la région, transformé aujourd'hui en centre culturel - @sigertracip

"On ne demande pas de compétences particulières, même ceux qui sont raides comme des balais peuvent venir nous rejoindre", sourit Samira Ferdi en charge du projet pour le Ballet du Nord. Il suffit de s'inscrire en ligne sur le site du ballet et de venir rejoindre les participants les 27 et 28 juin pour les premières répétitions.

Ecouter: Samira Ferdi est en charge du dossier au sein du Ballet du Nord Copier

Et crise sanitaire oblige, il ne s'agira pas d'un spectacle ouvert au public, mais bien réalisé par le public. Pour que l'instant et la rencontrent restent inoubliables, le spectacle sera entièrement filmé, grâce à des drones notamment, et diffusé sur les réseaux sociaux après le 11 juillet (représentation et réalisation le 4 juillet ou le 5 si la météo est capricieuse)