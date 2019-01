Festival de la BD : Batman a garé sa Batmobile à Angoulême

Angoulême, France

La Batmobile stationne pour quatre jours devant la médiathèque l'Alpha ! Batman est à Angoulême, célébré par une exposition passionnante à l'occasion du 46e festival de la bande dessinée, qui a ouvert ses portes au public jeudi matin. Bientôt 80 ans d'histoire pour l'un des tous premiers super-héros avec son rival Superman. Et l'un des plus intrigants aussi, avec ses failles et sa violence. Cette exposition permet au festival d'entrer de plein pied dans la pop-culture.

Bienvenue à Gotham city ! Plongez dans une mégapole livrée au crime. Découvrez la Batcave, l'antre de son justicier. Traversez un couloir de la prison d'Arkham regorgeant de méchants, dont bien sûr le Joker. Et surtout découvrez les métamorphoses de Batman, de ses débuts en collant gris... à des incarnations plus inquiétantes.

Le Joker à l'exposition Batman à Angoulême. © Radio France - Julien Fleury

"C'est le super-héros le plus ambigu", reconnait Stéphane Beaujan, directeur artistique du festival et commissaire de l'exposition. "La légitimité de son action est perpétuellement remise en cause, y compris par lui même qui doute beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant! Qu'il ait en permanence du mal à se placer du côté de la justice."

Des auteurs mis à l'honneur

Une évolution sombre que l'on doit à de grands auteurs, dont on peut admirer quelques planches originales, comme Neal Adams, Mike Mignola, ou Frank Miller, présent à Angoulême, et qui a longuement visité l'exposition. "Frank Miller était aux anges, se réjouit Stéphane Beaujean. C'est une expo dédiée aux centaines d'auteurs de Batman. Et Frank Miller a toujours exercé dans le mainstream, mais c'est un auteur complet. C'est quelqu'un en conflit avec le système, et qui apprécie qu'on parle des auteurs qui sont les véritables créateurs de ce personnage."

Les planches de Batman à Angoulême. © Radio France - Julien Fleury

"Époustouflant", réagissent les premiers visiteurs. Et dire que cette exposition ne durera que quatre jours, regrette Stéphane Beaujean : "C'est aussi poétique que rapide... et il faut donc profiter de l'événement !".

Un événement qui lance les célébrations des 80 ans de Batman à travers le monde. Officiellement, ce sera en mai prochain.