Deux séances de cinéma drive-in à Bavans dans le Doubs ce vendredi 29 mai

Ce vendredi 29 mai, vous pourrez donc profiter de deux séances de cinéma en plein air mais dans votre voiture sur le parking de PFL Event, au n°85, Grande Rue à Bavans dans le Doubs.

L'entreprise PFL Events emploie cinq personnes et travaille habituellement sur les événements culturels locaux comme les Eurockéennes de Belfort et le festival Rencontres et Racines à Audincourt (Doubs). Depuis que ces festivals sont annulés, le gérant, Florian Boiteux et ses employés ont cherché une manière de s'occuper et surtout "d'apporter un peu de plaisir aux gens".

Le principe du drive-in est assez simple, les voitures se garent face à l'écran et le son du film est retransmis par les auto-radios des véhicules.

"Mad Max : Fury Road" et "Ça"

Le premier film, "Mad Max : Fury Road" est plutôt grand public. Le second, le film d'horreur, "Ça" "correspond plus à un public averti", prévient Florian Boiteux. "Il y aura peut-être quelques surprises comme des clowns qui feront un peu peur dans l'obscurité."

La jauge est limitée à 70 véhicules. "Le nombre de personnes par voiture n'est pas limité, mais pour le confort visuel, il est plus commode de venir à deux par véhicule, car les personnes placées à l'arrière auront plus de difficultés à voir l'écran", prévient-il.

En attendant que les cinémas rouvrent leurs salles

L'activité n'a pas vocation à se pérenniser."Je ne pense pas que le cinéma drive-in nous permettra de rebondir économiquement. Si l'on fait cela c'est plus pour que l'on ne nous oublie pas et pour proposer du divertissement".

Les drive-in ont été autorisés pendant la fermeture des cinémas, mais "si le gouvernement décide que les cinémas peuvent rouvrir, il sera beaucoup plus difficile d'obtenir des autorisations", précise l'organisateur.

Programme et tarifs

A 20h30 : "Mad Max Fury Road" de George Miller. 23h : "Ça" réalisé par Andrés Muschietti. Le tarif est de 10 euros par véhicule, plus 5 euros par personne et 3 euros par enfant, le paiement se fera par carte bancaire uniquement.