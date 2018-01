Bayeux, France

Depuis la signature, le 20 décembre 2017, d'une convention de dépôt, la ville est officiellement devenue dépositaire de la broderie de 68 mètres de long, tandis que l'Etat en est le propriétaire. Par cette convention, la ville aurait pu refuser ce prêt au Royaume-Uni, officialisé mercredi 17 janvier, mais la ville préfère y voir une opportunité. Une occasion d'exporter Bayeux à l'international qui soulève toutefois quelques questions.

Un prêt, mais quand ?

"Pas avant 2022", a affirmé l'Elysée, dans son communiqué mercredi 17 janvier. En fait, ce pourrait être un peu plus tard, en 2023. Parallèlement à ce transfert, la ville de Bayeux compte mener à bien son projet de "centre de compréhension et d'interprétation de l'Europe du Moyen-Âge", nouvel écrin pour la Tapisserie, dont l'ouverture est prévue au "printemps 2024" selon Patrick Gomont, le maire de Bayeux. L'idée, pour les autorités municipales, est de prêter la Tapisserie pendant les travaux, "au moment où le public ne pourrait pas la voir", ajoute Patrick Gomont, donc "peut-être en 2023".

Pour combien de temps ?

Le maire adjoint de Bayeux, Loïc Jamin, en charge du tourisme et des musées, a estimé mercredi 17 janvier, "une fenêtre de tir idéale de _trois quatre-mois, sur la saison creuse_, plutôt sur l'hiver". Le maire de Bayeux, Patrick Gomont, a ajouté que ce prêt ne pouvait se faire "qu'à une période creuse [...] à un moment où l'on pénalisera le moins le budget de la ville de Bayeux" car le maire de la ville rappelle que "toute une activité économique en dépend".

Au Royaume-Uni, oui, mais où ?

En 950 ans d'existence, la Tapisserie de Bayeux n'a pas beaucoup voyagé. Confectionnée en Angleterre, la pièce de lin a probablement vu le jour en Angleterre. En revanche, depuis qu'elle est exposée à Bayeux, la Tapisserie n'a bougée qu'à deux reprises. La première fois "au cours de l'hiver 1803-1804", a expliqué Antoine Verney, le conservateur des musées de Bayeux. Napoléon voulait alors montrer la pièce aux Parisiens. La deuxième fois, entre 1941 et 1945, "une période pendant laquelle elle a été extraite de sa vitrine pour être mise à l'abris dans les dépôts des musées nationaux au cours de la Seconde guerre mondiale". Ce pourrait donc être un retour sur ses terres d'origines pour la Tapisserie. Les médias anglo-saxons spéculent sur le lieu choisi et penchent pour le British Museum. Le directeur du musée londonien, Hartwig Fischder, a déclaré mercredi 17 janvier, qu'il serait "honoré" et "ravi" de l'accueillir, mais Antoine Verney rappelle que la "British Library", à Londres, est aussi sur les rangs.

Pour la Tapisserie, qu'est-ce qu'un tel voyage suppose ?

Traverser la Manche, quitter la France, ce sera une première pour la Tapisserie. Le conservateur des musées de Bayeux prévient d'emblée qu'elle "ne partira pas pour être exposée sans avoir subie _des travaux d'intervention et de stabilisation_". "Nous sommes sur un travail, une collaboration scientifique, institutionnelle de cinq à six ans", ajoute-t-il. La Tapisserie est dans un bon état de conversation, mais un tel suppose quelques précautions. Patrick Gomont, maire de Bayeux, a émis l'hypothèse qu'au cours de ce séjour anglo-saxon, la Tapisserie soit restaurée en Angleterre. "Ce serait un clin d'oeil assez amusant dans la mesure où elle a été brodée en Angleterre". Un clin d'oeil en forme d'appel du pied pour le maire de la ville.