Bayonne : exposition de dessins de Léonard de Vinci au musée Bonnat-Hélleu

(c) Bayonne, musée Bonnat-Helleu / cliché A.Vaquero

Bayonne, France

C'est un événement à plus d'un titre. D'abord l'exposition de 4 dessins de Léonard De Vinci. Le musée en possède dix. Six d'entre eux ont été prêtés à titre exceptionnel au musée du Louvre où s'achève le 24 février une grande rétrospective du maître italien né en Toscane et mort il y a 5 siècles en 1519.

L'autre événement est cette ouverture même courte, une semaine seulement, d'un musée fermé depuis onze ans. En attendant sa rénovation d'ici trois ans.

Le directeur du musée Bonnat-Helleu, Benjamin Couilleaux © Radio France - Jacques Pons

Le directeur du musée Bonnat-Helleu, Benjamin Couilleaux Copier

Les œuvres exposées sont petites par la taille mais étonnantes par leur fraîcheur et la vigueur des traits. Ces dessins constituent l'un des très nombreux trésors du musée Bayonnais. Le cabinet de dessins de Bonnat-Hélleu (1600 dessins environ) est l'un des premiers d'Europe.

Les dessins (très petits) de Léonard de Vinci à Bayonne © Radio France - Jacques Pons

C'est un génie, il a tout fait

En attendant la réouverture du musée le public est venu nombreux dès le premier jour de cette unique semaine d'exposition. Beaucoup de monde dans l'unique salle accessible du musée (le patio).

Réactions du public venu au musée Bonnat-Helleu Copier

Public nombreux dès la première heure de l'ouverture du musée Bonnat-Helleu samedi après midi © Radio France - Jacques Pons

L'exposition "Léonard de Vinci et compagnie" (des œuvres du maître toscan et de quelques uns de ses étudiants) est à voir tous les après midi de 14h à 18h jusqu'au 24 janvier. Ce dernier jour (un vendredi) une conférence sera organisée dans le grand salon de la mairie de Bayonne sur la vie et l'oeuvre de "Léonard De Vinci 1452-1519" à 18h30.