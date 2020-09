Bayonne : exposition exceptionnelle de dessins de Raphaël au musée Bonnat-Helleu

"Raphael à Bayonne : le maître, ses élèves, ses copistes dans les collections du musée Bonnat Helleu" C'est une exposition de dessins rarissimes du peintre de la Renaissance que propose le musée de Bayonne jusqu'au 4 octobre.

Benjamin Couilleaux, commissaire de l'exposition et conservateur du musée Bonnat, devant les dessins de Raphaël © Radio France - Jacques Pons

L'importance de Raphaël selon Benjamin Couilleaux Copier

Le musée Bonnat-Helleu possède un fonds incroyablement riche de dessins. L'un des plus importants de France après le Louvre. Léonard De Vinci y côtoie Raphaël, Dürer ou encore Ingres et Delacroix. Un cabinet de dessins constitué par le fondateur du musée Léon Bonnat au 19e siècle. Depuis, d'autres legs ont enrichi ce musée local pour en faire une pépite dans le paysage culturel français.

Raphaël est choisi cette année en raison d'une opportunité. 2020 marque le cinquième centenaire de la mort de Rafaello Sanzio dit Raphael (1483-1520). Or, le musée de Bayonne a en sa possession dix dessins du maître italien. L'exposition permet d'admirer les esquisses et le travail des élèves du peintre à partir de son oeuvre.

Un dessin d'un des élèves de Raphaël, Polidoro Caldara dit Polidoro da Caravaggio (1492-1543) © Radio France - Jacques Pons

Dernière exposition avant de grands travaux

L’occasion est d'autant plus belle, et rare, qu'il s'agit de la dernière ouverture du musée Bonnat avant d'énormes travaux menés dès la fin d'année. Une fois le chantier achevé, fin 2023 ou début 2024, le nouveau musée Bonnat-Helleu occupera une bonne partie de la rue Jacques Lafite. La protection de ses œuvres, peintures, dessins et sculptures sera enfin pérenne. Par ailleurs, le musée permettra aux visiteurs de passer de 2000 à 4000 mètres carrés de surface d'exposition.

Financement : le maire demande le concours de l'Etat

Auparavant, le maire de Bayonne, Jean-rené Etchegaray peaufine le financement. La facture, 21 millions d'euros hors taxe, est à la mesure de l'enjeu représenté par ce musée. C'est en effet sur Bonnat-Helleu que s'appuiera dans les prochaines années l’attrait touristique et culturel de la ville. Jean-René Etchegaray pense bien évidemment à ses voisins de Bilbao et l'effet magique provoqué par la construction du musée Guggenheim par l'architecte américain Franck Gehry.

Le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray Copier

"Compte tenu des retards que nous avons pris du fait de la COVID évidemment, du fait aussi des échéances électorales, du fait aussi qu'un appel d'offres a dû être repris, compte tenu du fait que les prix proposés étaient excessifs et bien _nous prévoyons aujourd'hui qu'il faudra trois ans à compter du moment ou les marchés seront attribués_. On espère que ces marchés puissent être attribués à la fin de cette année"

"Concrètement, nous sommes dans l'épure telle que je l'ai proposé au dernier conseil municipal. il n’empêche que cette épure là est bien plus importante que ce qui avait été prévu initialement, ce qui nous oblige d'ailleurs à devoir aller chercher, et c'est le travail que je fais actuellement, d'autres financements qui permettront effectivement de consolider notre position. J'envisage de demander, et j'espère d'obtenir, du contrat de plan Etat région une aide supplémentaire compte tenu du fait que ce musée, certes, est à Bayonne mais c'est un musée de renommée nationale et internationale. Il apparaît tout à fait logique que l'on puisse avoir des aides qui dépassent le niveau, y compris de la Région Nouvelle Aquitaine"

Il vous faudra réserver avant de vous rendre au musée en raison de l'épidémie de COVID 19. Vous pouvez réserver ici public.mbh@bayonne.fr ou par téléphone : 05 59 46 61 52 Plusieurs créneaux par après midi (14h, 15h, 16h, 17h). Les matinées sont plutôt réservées aux élèves Bayonnais.