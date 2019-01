Bayonne : La Grande Roue sera là fin 2019 !

28.000 personnes ont admiré Bayonne à 360 degrés et 40 mètres de hauteur cette année. Le succès de la Grande Roue ne se dément pas. Il y aura une cinquième édition fin 2019.

Bayonne, France

Une vue à 360 degrés à 40 mètres de hauteur, c'est ce que proposait la Grande Roue de Bayonne. Elle a effectué ses derniers tours ce mercredi soir à 20 heures et le premier bilan selon ses propriétaires est bon : 28.000 tickets.

La Grande Roue de Bayonne vue à travers les personnages de la place du Réduit © Radio France - Céline ARNAL

En décembre 2017, le temps avait été très capricieux, très pluvieux, et, la fréquentation avait chuté nettement : 20.00 visiteurs seulement ( alors que c'était plus de 30.000 pour les 2 premières années). A vrai dire, seule la météo impacte réellement la fréquentation. Selon les propriétaires du manège, les gilets jaunes et les travaux n'ont pas découragé les amateurs de sensations fortes.

Le démontage de la Grande Roue a débute dès ce mercredi soir et va durer deux jours. Elle part ensuite pour un mois d'entretien avant de s'installer à La Rochelle Et elle sera là, à nouveau, fin 2019, à Bayonne pour les fêtes de fin d'année