Bayonne: le nouvel Atalante inauguré !

Bayonne, France

Le nouvel Atalante et sa toute récente façade ont été inaugurés ce mercredi 28 août 2019 quai Salat à Bayonne. Après plus de trois ans de travaux, les Bayonnais ont pu découvrir leur nouveau cinéma d'arts et d'essai. Un nouveau lieu, qui comprend trois salles de cinéma un bistro, et bientôt une terrasse. Depuis son ouverture cinéma fin avril, 50 000 entrées, soit une fréquentation en hausse de 75% sur la période.

La nouvelle façade conçue par le cabinet Randja se veut cinématographique par ses grandes fenêtres inspirés d'écrans de cinéma © Radio France - Anthony Michel

Le projet aura coûté 5 259 000 euros (HT) financé en partie par la ville de Bayonne, le centre national du cinéma, la région, le département et l'agglo.

Le cinéma compte 405 fauteuils répartis sur 3 salles © Radio France - Anthony Michel

Une soirée spéciale était organisée pour célébrer cette inauguration. Au programme, un aurresku, revisité devant l'entrée du bâtiment. Et puis un concert a été donné, et enfin la projection en avant-première du film de Céline Sciamma "Portrait de la jeune fille en feu", prix du scénario au Festival de Cannes cette année.