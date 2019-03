Bayonne : le nouvel Atalante ouvrira début avril

Bayonne, France

La dernière séance à L'Atalante sera donnée à la fin du mois. L'Atalante, rue Denis Etcheverry, quartier Saint Esprit. Mais le cinéma d'art et d'essai bayonnais ne baisse pas pour autant le rideau. Il va enfin s'installer dans ses nouveaux locaux, en bord d'Adour, quai Amiral Antoine Sala, après 3 ans de travaux alors que le chantier était initialement programmé sur 18 mois. Il a été perturbé en cours de route par une modification des normes antisismiques. Il a fallu revoir les plans, notamment ceux de la façade, projet ambitieux de panneaux en béton tels des écrans de cinéma, accrochés à une structure métallique.

Tout sera prêt le jour J, ou presque...

Le cinéma ouvrira alors que cette fameuse façade ne sera pas achevée. Le chantier devrait se terminer d'ici fin mai. Mais peu importe l'aspect du flacon au jour de l'ouverture, l'ivresse des cinéphiles devrait être au rendez-vous dans ce nouveau bâtiment qui abritera 3 salles de projection (de 210, 140 et 90 fauteuils), un bistrot (qui travaillera avec des producteurs locaux) et une terrasse. L'Atalante va prendre ses aises pour étoffer sa programmation, et toujours proposer des débats, des concerts et des expositions.

La façade des nouveaux locaux est toujours en chantier © Radio France - David Talec

Le chantier a été plus long que prévu, mais le surcoût ne sera pas répercuté sur les tarifs du cinéma assure Jean-Pierre Saint-Picq, le président de l'Atalante Copier

François Ruffin attendu à Bayonne

Cette installation se fera après un dernier rendez-vous de choix dans les locaux de Saint Esprit : la 15ème édition de Rencontres sur les Docks. Elle se tiendra du 27 au 31 mars, avec - petite indiscrétion - la venue programmée du député de la France Insoumise François Ruffin (qui présente en ce moment son documentaire sur les Gilets jaunes, "J'veux du soleil").

Aujourd'hui l'Atalante compte 1 800 adhérents et a réalisé en 2018 un peu plus de 85 000 entrées (pour un seul écran).