Bayonne: Le torero Francais Sebastien Castella coupe 4 oreilles et sauve la corrida de Banuelos

Avec un total de 4 oreilles à son actif le torero Français Sebastien Castella triomphe lors de l'ultime corrida bayonnaise de la saison face a du bétail décevant d'Antonio Banuelos. Les Espagnols Antonio Ferrera et José Garrido déçoivent et repartent les mains vides.

2 oreilles à son premier adversaire. 2 oreilles à son second taureaux. Sebastien Castella a démontré une fois encore qu'il est l'un des meilleurs artistes taurins de la planète. Auteur d'une prestation toute en maitrise technique face à " Moldavo" le torero de Béziers décroche deux trophées peut être un peu généreux. En revanche sa faena volontaire et aboutie face à son second exemplaire prénommé " Velloson" ne souffre d'aucune contestation et les deux oreilles sont méritées.

j'ai torée avec mon âme

Sebastien Castella sur France Bleu Pays Basque " je me suis régalé et j'ai torée avec mon âme" Copier

Sebastien Castella: Maitrise et élégance dans les arènes de Bayonne © Radio France - Paul Nicolaï

Lors de cette seconde et ultime corrida de la "feria de l'atlantique" environ 7500 personnes se sont replacées aux arènes. Une belle chambrée dans un contexte difficile pour la tauromachie. Si Sebastien Castella a dominé les débats c'est aussi en raison des échecs des deux autres toreros du jour. Les Espagnols Antonio Ferrera et José Garrido n'ont pas été aidés par le sorteo mais n'ont pas non plus donnés toute la mesure de leurs potentiels. Ils repartent les mains vides et sans doute le cœur lourd.