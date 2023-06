Bayonne - Nice : une marche solidaire de 1 150 kilomètres pour soutenir cinq athlètes paralympiques

Avec déjà plus de 1 000 kilomètres avalés depuis son départ de Bayonne, Luc Villeroy est en pleine séance d'étirements quand on le retrouve au niveau du Port Vauban à Antibes ce vendredi. Les muscles tirent mais le moral tient. "Même quand ça fait mal dans les jambes, il suffit de se rappeler pourquoi on marche pour serrer les dents et continuer d'avancer."

Parti de Bayonne le 8 mai dernier, cet ancien cadre dans l'industrie, qui a également consacré une partie de sa vie comme bénévole dans l'armée, marche pour récolter des fonds et ainsi soutenir financièrement cinq anciens militaires blessés qui vont participer aux Jeux Paralympiques 2024. "Cela coûte environ 20 000 euros pour pouvoir participer aux JO, que ce soit pour financer le matériel ou la préparation, alors j'espère atteindre 50 000 euros de dons pour financer la moitié de leur investissement." Sur la cagnotte en ligne lancée, la barre des 48 000 euros a été franchie.

Une remise de chèque est prévue ce samedi matin à 11h au niveau de Rauba Capeu, lieu d'arrivée de cette folle marche en 27 étapes depuis le Pays Basque. "Le premier symbole c'était de passer d'une mer à l'autre pour imager le passage du militaire à l'athlète. L'autre symbole c'est la marche, c'est le moyen le plus lent pour se déplacer, comme le processus de rééducation pour ces blessés," explique Luc, qui vit à Tourette-sur-Loup. Plus que quelques efforts et il pourra rentrer chez lui avec le sentiment du devoir accompli. Si vous souhaitez l'accompagner sur ses derniers mètres, Luc sera au niveau de la Promenade des Anglais vers 9h.