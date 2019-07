Bayonne : le duo basque Pauline et Juliette en première partie de Patrick Bruel ce mardi soir

Bayonne, France

A quelques heures du concert, c'est un mélange de stress et d'excitation, confient les deux jeunes chanteuses : "On n'a pas beaucoup l'occasion de faire ce genre de concerts, avec autant de monde... C'est assez extraordinaire."

Pauline Junquet et Juliette Alfonso, vous les connaissez bien si vous écoutez régulièrement France Bleu Pays basque. A seulement 25 et 21 ans, ces deux chanteuses sont devenues l'une des révélations de ces dernières années au Pays basque. Leurs voies et leurs mélodies ont séduit un large public; on ne compte plus les concerts qu'elles ont donnés à travers le Pays basque et au-delà.

Mais le concert de ce mardi soir à Bayonne ne sera pas vraiment comme les autres. Le duo a été retenu pour faire la première partie de Patrick Bruel, à l'occasion de la programmation "Arènes en scène", en prélude aux fêtes de Bayonne. "J'étais allé le voir il y a quatre ou cinq ans avec ma mère aux arènes... Jamais je n'aurais pensé que j'allais faire un jour sa première partie !" confie Pauline. "C'est quand même une icone de la chanson française".

Après avoir assuré la première partie du groupe Nadau ou encore celle du chanteur Vianney l'an dernier, c'est une nouvelle sacrée opportunité qui s'offre au duo, qui ne cache ni son bonheur ni son trac :

Pauline et Juliette en première partie de Bruel : "une chance énorme pour nous"

Ibilbide arrakastatsu bat

Badu 5 urte Pauline eta Juliette elgarrekin kantuz ari direla. Kontzertu andana bat eskaini, diska bat atera eta gaur frantses kantari ospetsu baten lehen partea segurtatuko dute. Musikan hasi zirenean, beine ez zuten pentsatu arrakastak Baionako zezentokira eramanen zituela egun batez, milaka pertsonen aintzinean.

"Egia da aukera izigarria dela guretzat"

Un second album l'an prochain

Pauline et Juliette ont d'autres dates de concert prévues cet été, notamment à Hasparren à l'occasion du "Lehengo Hazparne", ou encore au festival Bidasoa Folk. Un second album est par ailleurs en préparation. Il devrait sortir l'an prochain. En attendant, vous pouvez découvrir leur dernier clip, "Gure Bestak", interprété avec Jon Itçaina.