Bayonne renoue avec le carnaval des origines

Du 16 au 19 février Bayonne va retrouver le carnaval d'antan. Un rendez vous qui puisera dans les origines du carnaval.

Au Pays Basque, on estime que le Carnaval à 800 ans. A Bayonne, on le célèbre depuis 1480. Comme au 15ème siècle, le personnage central de ce carnaval, San Pansart, symbolisant la bêtise et la gourmandise, sera jugé par la population. Il sera ensuite brulé.

San Pansart, personnage central du Carnaval Bayonnais, en cours de montage dans l'atelier d'Orai Bat © Radio France - Jacques Pons

Retour aux sources paiennes du carnaval

Mais le Carnaval ce n'est pas que cela. En y joignant les légendes du Pays Basque issues du monde rural et du Pays Basque espagnol on découvre une série de personnages mythiques : ours cornu, joaldunak, hommes sauvages. Le tout, pour célébrer le renouveau de la nature. Cette année des troupes de Barrakaldo (Biscaye) et du quartier San Juan de Pampelune (Navarre) se joindront au défilé carnavalesque Bayonnais organisé samedi dans la ville.

Les Joaldunak dans la province de Navarre -

Les cloches, à faire tinter à chaque pas, seront attachées aux ceintures dorsales des joaldunak © Radio France - Jacques Pons

Les chapeaux des Joaldunak sont symboles d'élévation © Radio France - Jacques Pons

Les fouets des Joaldunak chassent les esprits © Radio France - Jacques Pons

L'une des chevilles ouvrières de ce carnaval Bayonnais, Iñaki Cerrada, président de l'association Orai Bat.

Iñaki Cerrada, président de l'association Bayonnaise Orai Bat Partager le son sur : Copier

On plonge dans les origines du carnaval basque — Iñaki Cerrada

Les "hommes sauvages" dans le village d'Ituren (province de Navarre) -

Le carnaval Bayonnais associe toutes les générations

Auparavant, seront organisés en ville le carnaval des écoles maternelles (jeudi de 09h à 11h, salle Lauga) puis le carnaval des écoles élementaires (vendredi de 09h à 11h, salle Lauga). Ensuite, la journée San Pansart sera organisée samedi 18 en ville. Les commerçants des Halles et du centre se déguiseront à partir de 07h. Ensuite, à partir de 11h, sur l'esplanade Roland Barthes, seront organisés des ateliers pour se maquiller mais aussi fabriquer des chapeaux, des masques et des tenues de Zirtzil. San Pansart arrivera sur l'esplanade à midi. Ensuite, cavalcade et procès de San Pansart à partir de 14h30. Les seniors auront droit à leur carnaval dimanche 19 fevrier, toujours à la salle Lauga, de 15h à 19h.

Bayonne retrouve ses liens avec l’intérieur du Pays Basque

La grande nouveauté de ce Canaval 2017 sera un spectacle jeudi 16 février salle Lauga à partir de 20h30. On y verra trois créations inspirées des traditions basques:

- Dantzaren Botzak par la compagnie (souletine) Xateletarrak

- Negua interprété par la troupe Bilaka

- et enfin, Gelajauziak joué par la compagnie Kukai Dantza et co-réalisé par Iparraldeko Dantzarien Biltzarra (la federation de danse basque)

Detail du spectacle de la compagnie Xeteletarrak, Johañe Etchebest