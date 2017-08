Bayonne: Triomphe d'Alberto Lopez Simon lors de la corrida Goyesque

Le jeune matador Espagnol Alberto Lopez Simon coupe 4 oreilles à du bétail de Garcigrande lors de la corrida Goyesque de Bayonne ce mardi 15 aout. Dans des arènes colorées et garnies aux trois quart son compatriote Curro Diaz repart avec un trophée. Ovation pour Enrique Ponce qui se rate à l'épée.

Avec les bras chargés de 4 oreilles le jeune matador Espagnol de 27 ans Alberto Lopez Simon a quitté les arènes de Bayonne en triomphe au terme de la traditionnelle corrida Goyesque du 15 aout. Face à du betail sérieux et parfois dangereux de l’élevage de Garcigrande le torero de Barajas a fait preuve de maitrise et de talent. Si les deux premières oreilles sont incontestables, les deux autres apparaissent un peu plus engreneuses.

Alberto Lopez Simon tout en maitrise face à un exemplaire de Garcigrande ( Salamanque) © Radio France - Paul Nicolai

Une corrida qui a fait recette

Pour cette corrida Goyesque les arènes ont été décorées et les matadors étaient habillés en grandes tenues de l’époque Goya: broderies et bicorne sur la tête. La piste ocre des arènes aura été l'occasion pour l'artiste Basque Zigor de créer une œuvre éphémère à la gloire des danseuses Souletines. Entre 6000 et 7000 aficionados ont assisté au spectacle, soit un bon tiers des arènes. Si alberto lopez Simon a ete le grand triomphateur de la tardé ses deux compatriotes ont été ovationnés. Une oreille à son second adversaire pour Curro Diaz et des applaudissements chaleureux pour Enrique Ponce. Le matador de Chiva a livré a son second toro une faena de grande maitrise et de nuances chirurgicales. Faute de conclure à l'épée il laisse filer deux oreilles qui lui tentaient la main.

Alberto Lopez Simon à l'oeuvre dans les arènes de Bayonne © Radio France - Paul Nicolai

Enrique Ponce à la cape dans les arènes de Bayonne © Radio France - Paul Nicolai

Curro Diaz coupe une oreille dans les arènes de bayonne le 15 aout © Radio France - Paul Nicolai

Le film de la corrida Goyesque du 15 aout 2017 dans les arènes de Bayonne avec Paul Nicolai Copier

Lors de la course un anti taurin, torse nu, a pénétré dans le ruedo. Il a été rapidement maitrisé. les anti taurins du CRAC ( le comité radicalement anti corrida) ont manifesté dans le calme dans les rues de Bayonne. Un cordon de police a assuré le bon déroulement de la manifestation qui a débuté sur la place de la mairie. En vertu d'un arrêté municipal ils n'ont pas pu s'approcher de la plaza des toros.