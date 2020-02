Bayonne : trois équipages engagés dans le rallye automobile 4L trophy

Rangée supérieure de gauche à droite : Lola, Léa.L et Mathilde. Rangée inférieure de gauche à droite : Chloé, Léa.P et Lola.A

Bayonne, France

Ça roule pour filles. Trois équipages, composés de cinq jeunes filles et un garçon, sont engagés dans la 23 eme édition du rallye Raid 4L Trophy dont le départ sera donné de Biarritz le 20 février 2020. IL s'agit d'une course d'orientation entre amis, et solidaire, à travers le désert Marocain. Elle est réservée aux jeunes de 18 à 28 ans. Le projet entre dans le cadre de leurs études que les jeunes gens poursuivent au sein de l'IUT de Bayonne. Un projet lors duquel ils emportent du matériel scolaires et sportifs destinés aux enfants du désert.

un coût de 8000 euros

Sacs de couchage, boussoles, cartes, réserves d'eau et matériels pour les enfant, la voiture est prête pour filer vers le sud de l’Espagne puis sur les dunes du désert marocain. Afin de financer la course les équipages ont du, dans le cadre de leurs études, trouver des sponsors dont les logos sont apposés sur le véhicule. Le coût total est de l'ordre de 8000 euros. Une somme conséquente mais indispensable pour arrivert au bout des 10 jours de course. Précisions que Lola.A a du renoncer et a été remplace par Thomas.

Au total l’épreuve 2020 compte 1500 équipages et 3000 concurrents.