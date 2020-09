Bazoches-du-Morvan : la demeure de Vauban à l'honneur dans Secrets d'histoire ce lundi 14 septembre

Un château de la Nièvre sera à l'honneur dans l'émission "Secret d'histoire" sur France 3 ce lundi 14 septembre à 21h15. Le château de Bazoches-du-Morvan dans la Nièvre, l'une des demeures du plus célèbre des architectes et ingénieurs de Louis XIV : Vauban.

Bazoches c'est la demeure familiale de Vauban, celle qu'il appelait "chez moi". C'est là où résidaient son épouse et leurs filles ainsi que les architectes qui le secondaient dans son travail. Aujourd'hui, Vauban est partout dans le château de Bazoches.

L'étoile, forme typique des fortifications construites par Vauban, ici reproduite dans le parc du château de Bazoches © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une façade médiévale remaniée

C'est en 1675 que le Maréchal pu acquérir le château de Bazoches, autrefois possession de son arrière-grand-père Louis de La Perrière. L'architecte royal décida aussitôt d'y apporter sa patte, qui se lit aujourd'hui clairement dans la façade.

"Il a retaillé le château en construisant le porche qui est typique de son style", détaille Louis Malaterre, guide au château de Bazoches, "Il a aussi fait construire la galerie qu'on voit au premier plan, et il a également fait percer de grandes fenêtres."

Un homme de terrain

Dans la galerie du château, trône une maquette de l'une des citadelles construites par Vauban, avec les très reconnaissables "tour bastionnées" disposées en étoile autour des fortifications. C'est dans cette pièce que les architectes qui travaillaient avec Vauban se réunissaient autour de plans et de maquettes. C'est probablement là que virent le jour une grande partie des 300 forteresses construites par le Maréchal.

L'armure de siège de Vauban, cabossée de nombreux impacts de balle © Radio France - Mathilde Bouquerel

Mais la galerie accueille également une pièce de collection : l'armure de siège de Vauban. "On y voit de nombreux impacts de balle", décrit Louis Malaterre, "Ce qui prouve que Vauban était sur les champs de bataille avec les soldats. Cela explique pourquoi il était très aimé de ses hommes, et pourquoi il comprenait aussi bien ce qui se passait lors d'un siège."

Un essayiste

Homme de terrain, le Maréchal n'eut que peu de temps à passer au château : cinq ans sur les 32 où il l'eut en sa possession. Mais quand il pouvait enfin se reposer chez lui, il en profitait pour écrire des essais. Le plus connu d'entre eux est "La dîme royale" où Vauban propose de faire payer des taxes au Clergé et à la Noblesse comme au Tiers-Etat.

Le Maréchal s'était pour cela aménagé un cabinet de travail dans l'une des tours du château, une petite pièce très simple avec une voûte peinte très personnelle.

Les fresques très simples ornant la voûte du cabinet de travail de Vauban © Radio France - Mathilde Bouquerel

"Ce sont des oiseaux du Morvan", explique Louis Malaterre, "On reconnaît ici une bergeronnette, une pie ... C'est assez surprenant parce qu'on connaît Vauban en chef de guerre, on imaginerait plutôt une scène de bataille ou une scène mythologique. Mais il était tout le temps par monts et par vaux, dans le tumulte des sièges et des grands chantiers. Quand il était enfin "chez lui", il avait envie de se reposer un peu."

Aujourd'hui Bazoches est toujours dans la famille de Vauban, propriété de descendants de sa fille Charlotte.