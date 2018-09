Un couple de Parisiens et leur fils débarquent en Mayenne, et découvrent avec surprise la pluie et les vaches. C'est l'histoire racontée par Dominique et Isabelle Rocher dans la bande-dessinée "Microclimat", à paraître le 23 octobre. Un album qui rend hommage, avec humour, à notre département.

L'auteur, Dominique Rocher est né à Château-Gontier, mais il a grandi et vécu toute sa vie à Paris. Jusqu'en 2007, date à laquelle il embarque sa femme et son fils direction la Mayenne, pour un retour aux sources. Et sur place, c'est le choc : "On était stupéfaits d'entendre les gens nous dire bonjour dans la rue, sourit-il. C'est quelque chose qui ne nous arrivait pas en région parisienne, c'est sûr !"

Pas de bruit ni d'éclairage

Autre source d'étonnement pour ces Parisiens : l'absence de bruit et d'éclairage la nuit, mais aussi la grande gentillesse des Mayennais. "Notre voisin, à qui on ne demandait rien, nous ramenait sans cesse des quantités énormes de légumes de son jardin, raconte Dominique. On a fini presque ensevelis sous les courgettes, une fois !". Des anecdotes qu'il décide de mettre en images, et de raconter dans une bande-dessinée".

Tintin et Black et Mortimer

Grand fan de Tintin, et des aventures de Black et Mortimer, Dominique va travailler sur cet album pendant quatre ans. Avec sa femme Isabelle, ils se lancent dans un vrai travail de fourmi : "On a pris des centaines de photos, pour pouvoir retranscrire la réalité de Château-Gontier et de la Mayenne dans nos pages. On voulait que les gens reconnaissent les décors, mais aussi les personnages : le docteur que vous voyez sur cette page, il ressemble vraiment à notre docteur de famille !"

Extrait de la bande-dessinée "Microclimat, pluie de gags sur la Mayenne" © Radio France

Un partenariat avec l'enseigne V & B

L'auteur Dominique Rocher et sa femme Isabelle, coloriste (sous le pseudo Marykita) ont passé un partenariat avec l'enseigne V & B, des établissements où l'on peut boire et acheter du vin et de la bière. Ils viendront dédicacer leurs albums dans les V & B installés en Mayenne, en septembre, de 18h à 19h : le 7 septembre à Château-Gontier (8 rue Ambroise Paré), le 14 à Bonchamp-les-Laval (lieu-dit Barbe), le 21 à Mayenne (boulevard Jean Monnet) et le 28 à Évron (zone industrielle des Nochetières).

La bande-dessinée "Microclimat, pluie de gags en Mayenne", de Dominique Rocher et Marytika © Radio France

L'univers de cette bande-dessinée, ainsi que des extraits sont à découvrir sur ce blog.