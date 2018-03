L'association de défense de la langue française vient d'envoyer un courrier de recours gracieux aux élus de la communauté d'agglomération Grand Lac leur demandant d'intervenir pour rebaptiser plusieurs manifestations. Exemple : Be Fit avec son trail, son outdoor et son fitness...

Aix-les-Bains, France

C'est une épidémie ! De plus en plus de collectivités locales et d'élus utilisent l'anglais et ça fait hurler l'association Défense de la langue française en Pays de Savoie, surtout en cette semaine de la francophonie.

Le 10 mars dernier, l'association a envoyé un courrier de recours gracieux en recommandé à Dominique Dord, le président de la communauté d'agglomération Grand Lac, ainsi qu'à tous les élus communautaires. Les défenseurs de la langue française leur demandent d'intervenir auprès de l'office de tourisme intercommunal "Aix-Les-Bains Riviera des Alpes" afin de rebaptiser une manifestation baptisée "Be fit". Il s'agit de l'événement sport et plein air d'Aix-Les-Bains des 9 et 10 juin 2018 avec du yoga, du fitness, de l'outdoor, du trail... et donc, que des termes anglophones !

"Notre langue c'est notre culture. On est Français car on parle français" — Philippe Reynaud, le président de Défense de la langue française en Pays de Savoie

L'affiche Be Fit, qui fait bondir l'association Défense de la langue française - Aix-les-Bains Riviera des Alpes

"Ce n'est pas normal !", estime Philippe Reynaud, le président de Défense de la langue française en Pays de Savoie. "Notre langue c'est notre culture. On est Français car on parle français".

Il rappelle que la loi Toubon 94-665 oblige les collectivités publiques à utiliser un nom français pour une manifestation.

En 2017 l'association s'était déjà émue de ces anglicismes.

Christian Vasquez, directeur de l'Office de tourisme Aix-Les-Bains Riviera des Alpes reconnaît que suite à ces premières remarques l'an dernier, plusieurs mots anglais ont été enlevés de la communication de l'événement mais pas le nom principal "Be Fit" dont la marque a été déposée à l'INPI (Institut national de la propriété industrielle).

On assume (...) l'événement était lancé avec un nom, on ne va pas le changer tous les ans—Christian Vasquez, directeur de l'office de tourisme

"Fitness est quand même utilisé depuis plusieurs années, l'anglicisme on l'utilise de partout" Christian Vasquez, directeur de l'office de tourisme Copier

Aujourd'hui, l'office de tourisme explique : "On va l'assumer", dit Christian Vasquez, "car Be Fit était un jeu de mot entre bien-être et fitness même si fitness n'est pas français. C'est ancré dans la tête des gens... il ne faut pas chercher trop la petite bête. Je suis le premier à défendre la langue française, mais l'événement étant lancé avec un nom, on ne peut pas le changer tous les ans." Be Fit restera donc Be fit.

Un petit astérisque est apposé à côté des termes anglais sur les supports papiers, pour traduire (en tout petit et très discrètement) l'expression en "Bien-être".

Aix-Les-Bains est une habituée de l'usage de l'anglais dans sa communication. Pour promouvoir le territoire, l'association Défense de la langue française a relevé par exemple : la City card, Aix'ski invitational, Aix-Les-Bains lake trendy etc.