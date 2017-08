Béarn : pourquoi les traditionelles fêtes du 15 août et leurs edelweiss sont "Immortelles" à Laruns

C'est l'événement de l'année à Laruns. Chaque été, les fêtes du 15 août réunissent presque tout le village. L'occasion pour la centaine de Larunsois de se retrouver autour de cette tradition dont les fameuses aubades ossaloises.

Les fêtes de Laruns ont débuté ce lundi soir avec comme chaque année une bonne centaine de personnes. Mais le temps fort c'est ce mardi matin avec les fameuses aubades ossaloises à partir de 8 heures. Au total, un petit groupe d'une vingtaine de jeunes entourés de musiciens se retrouvent dès 7 heures pour casser la croûte avant de traverser les rues du village en musique pour distribuer aux gens l'or des montagnes, ces fleurs d'edelweiss appelées aussi en vallée d'Ossau les Immortelles.

Les traditionelles aubades

Chaque année, les Immortelles sont distribuées par les jeunes, appelés les baladins. Une tradition qui les oblige à sonner pour ne pas dire réveiller les habitants de Laruns. Les Larunsois leur donnent normalement un petit pécule en remerciement. Certains les invitent même chez eux. C'est comme cela toute la matinée jusqu'à la fin de la messe qui se termine aux alentours de midi. L'argent va à l'organisation. Quant au timing, il est difficile à respecter tant l'accueil est chaleureux, même au petit matin.

Les edelweiss ou Immortels

Comme chaque année, Pierre Vidal jouera de la musique pendant ces fêtes du 15 août à Laruns. Le musicien qui a formé la dernière génération de baladins raconte même que plusieurs couples de Larunsois se sont formés le jour de la fête du 15 août, notamment lors de la distribution des fameuses eldeweiss dites Immortelles.

Les immortelles, c'est une belle monnaie."

►Pierre Vidal, un des musiciens

"Y en a ! Je ne peux pas citer de noms mais il y en a. Quand tu arrives le matin du 15 août et que tu offres une Immortelle à une fille et que ça marche, tu peux te dire que c'est bon. D'autant qu'avant, les héritières de la famille portaient un liseré vert en bas de leur jupe rouge ce qui permettait comme même au garçon de ne pas se planter sur le casting. Il arrivait le matin du 15 août. Il repérait un peu. Parce que, ici, quand t'héritais pas, la vie était un peu différente. Bon, aujourd'hui, c'est moins vrai. D'ailleurs, il n'y a pas que les héritières qui portent un liseré. Du coup, il faut pousser l’enquête un peu plus loin. Mais l'Immortel, c'est une belle monnaie oui."

Les fameuses edelweiss cueillies il y a quelques jours, appelées aussi en Béarn les Immortelles. © Radio France - Alexandre Vau

Les baladins tournent donc jusqu'à la sortie de la messe, à midi. S'en suivent le défilé des musiciens et des danseurs en costumes traditionnels, les chants puis le bal sur la grande place de Laruns. Sans oublier l'apéro. Il est rare de passer à table avant 16 heures. Les festivités se poursuivent le soir et reprennent le lendemain en début de soirée.