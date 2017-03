Béarn : Quand Hestiv'Oc part à la conquête de Paris

L'association Accents du sud organise deux jours de fête à Paris pour promouvoir le festival Hestiv'Oc et plus largement la culture béarnaise.

C'est une première pour Accents du sud. L'association béarnaise organise les 19 et 20 mai prochains deux jours de fête à la Bellevilloise à Paris. Accents du sud veut promouvoir son traditionnel festival palois Hestiv'Oc en s'associant avec le plus de partenaires possibles. L'événement, programmé l'an dernier, avait été annulé à cause des attentats.

Donner de la notoriété à Hestiv'Oc

"Béarnais relevons le Paris" c'est le slogan de l’événement organisé par l'association présidée par Didier Foïs "on avait envie de donner une notoriété un peu plus importante à notre action en particulier au festival Hestiv'Oc". Pour se faire, Accents du sud part avec, pour l'instant, une trentaine de partenaires "on a voulu emmener avec nous un ensemble d'acteurs de la sphère économique, touristique qui peuvent avoir un intérêt à communiquer sur un plan national" explique Didier Foïs toujours très enthousiaste.

Pour nous ça peut se traduire par plus de fréquentation à notre festival — Didier Foïs

Accents du sud est toujours à la recherche de partenaires pour financer son festival parisien budgétisé à 140.000 euros. 74% du budget est pris en charge par l'association. Le Ministère de la Culture, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, le Centre de Congrès, la Chambre de Commerce et d'Industrie Pau Béarn et l'UPPA sont notamment partenaires.

Conférences, ateliers, dégustations, concerts..

Accents du sud veut aussi plus largement promouvoir la culture béarnaise. Ainsi, pendant ces deux jours, des ateliers linguistiques, des conférences, des dégustations de produits locaux et des spectacles béarnais sont organisés. L'ensemble du programme est sur le site d'Accents du sud. L'événement est organisé à la Bellevilloise, lieu branché parisien situé dans le 20e arrondissement.

La journée du vendredi est plutôt réservée aux professionnels, celle du samedi au grand public. L'entrée sera entièrement gratuite, seuls les concerts du samedi soir seront payants, 19 € la soirée avec notamment André Minvielle et Du Bartàs.